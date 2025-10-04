Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos

La capital alavesa afronta el mayor reto de toda su historia en materia congresual. Más de 2.000 personas de países de todo el mundo ... llegarán a Vitoria, sede de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que se desarrollará entre los días 6 y 10. Será la convocatoria internacional del más alto nivel que ha albergado hasta el momento la ciudad, algo así como la 'Champions' de los congresos, que supondrá toda una oportunidad para que la 'green' exhiba su potencial para celebrar este tipo de citas. También por su impacto económico, ya que los hoteles y alojamientos vitorianos han colgado el cartel de completo.

Ministros, embajadores, mandatarios e integrantes de gobiernos de diferentes países están citados en el Palacio Europa, donde se desarrollarán una veintena de sesiones de alto nivel de 40 temáticas diferentes en torno a la gobernanza abierta. Eso sin contar medio centenar de eventos paralelos que se desplegarán por toda la ciudad. Una programación organizada por el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública en colaboración con el Ayuntamiento vitoriano, inmerso desde hace meses en los complejos preparativos de esta gran cumbre. La Diputación alavesa y el Gobierno vasco participan también en la organización.

100% Ocupación Muchos hoteles han alcanzado ese porcentaje de ocupación para las fechas de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, del 6 al 10 de octubre.

2.000 personas Son los visitantes que se esperan en el congreso. Algunas estimaciones elevan ese número incluso hasta 3.000.

La cumbre de la Open Government Partnership (OGP), designación en inglés de la organización impulsora, implicará, dado el perfil de sus asistentes, como la posible visita del Rey Felipe VI, un importante operativo de seguridad. Un despliegue que se asemejará al que se organizó hace un año con motivo de la cumbre de víctimas del terrorismo promovida por la ONU en Vitoria. Presidida por el monarca, la cita congregó a más de 600 congresistas de 66 estados miembros de la ONU, y contó con el testimonio de 59 víctimas y colectivos.

En aquella ocasión en el diseño del operativo de seguridad se implicaron la Policía Local, la Ertzaintza y la Policía Nacional, además de la Unidad Especial de Seguridad de Casa Real. Alrededor del palacio de congresos se creó una suerte de 'perímetro de exclusión' de estrecha vigilancia. Junto a los controles hubo afecciones y cortes puntuales en el tráfico en el entorno del Europa y el centro de la capital. Esta vez tampoco se descartan este tipo de medidas. Se espera la presencia de varios ministros del Gobierno central, como el propio Óscar López, titular de Transformación Digital, entre otros.

Hotel NH Canciller Ayala «Tenemos mucha demanda para pernoctar y también de salones para cócteles»

Pero es que esta vez el Europa asumirá un reto aún mayor. Las cifras de asistentes, que algunas estimaciones elevan incluso hasta las 3.000, llenarán todas las salas y auditorios del complejo de la Avenida de Gasteiz, que estará al máximo de su capacidad. Todo un desafío con el que se espera catapultar a Vitoria como ciudad congresual, apuntan fuentes municipales. Y es que este tipo de grandes cumbres suelen desarrollarse en grandes capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla. La capital vasca busca hacerse un hueco en ese circuito de urbes especializadas en acoger reuniones profesionales de 'primera división'.

Gobiernos y sociedad civil de todo el mundo se reunirán en Vitoria en torno a una agenda con tres bloques temáticos: las personas, las instituciones y la tecnología y los datos. Desde la protección del espacio cívico hasta la rendición de cuentas y la participación, pasando por los derechos sociales y la gobernanza en redes sociales, el programa abordará el impacto de la IA o el cambio climático. Será «una oportunidad para refrescar y regenerar la calidad de nuestras democracias», destaca el Ministerio. Los debates se expandirán más allá del Europa y se celebrarán en otros edificios municipales como Montehermoso, Villa Suso o el centro cívico de Salburua.

De Europa, América y Asia

El trasiego de congresistas se hará notar no solo en el palacio Europa, también en el sector hotelero de la capital, con una ocupación del 100% en muchos de los establecimientos. «Estamos a punto de colgar el cartel de completo para esas fechas», traslada Gema Guillerna, directora del NH Canciller Ayala. En la recepción del alojamiento de la calle Ramón y Cajal el teléfono no ha parado de sonar. «Tenemos mucha demanda para pernoctar y también de salones para eventos como cócteles», agrega la responsable. Se trata de huéspedes que llegan de «todos los lugares del mundo». Octubre tradicionalmente es «un buen mes» para los alojamientos en la capital alavesa y este gran congreso «anima» todavía más la actividad. «Ojalá vengan más congresos así», anhela Guillerna.

Con sus habitaciones reservadas «entre el 85% y el 100%», en el Jardines de Uleta han recibido un aluvión de solicitudes para hospedarse en las jornadas del gran congreso. También tienen reservas de salones para celebrar eventos y reuniones profesionales. «Vamos a tener bastante movimiento en esos días», señalan portavoces del establecimiento, donde llevaban atentos a esta gran cita desde hacía meses. «Llegan clientes de muchos países que demandan alojamiento y salas de trabajo. Nos adecuamos a sus necesidades».

El Europa, lleno Montehermoso, Villa Suso o la Subdelegación acogerán reuniones y conferencias

Por ejemplo, el hotel tiene programado un evento con 50 personas de Ucrania. Francia, Inglaterra, Alemania o Marruecos son otras de las procedencias de sus clientes para estos días. Esto supone un nuevo empujón tras una campaña de verano «bastante buena», marcada por grandes eventos como el Azkena Rock, el Ironman y las fiestas de La Blanca en las que ha llegado público de perfiles variados; desde melónanos y deportistas hasta familias. En el mes septiembre se ha notado en las reservas el efecto del FesTVAl, mientras que la Vuelta a España tuvo asimismo cierto impacto. También estancias de productoras de cine. Un «mix» de huéspedes, describen desde el alojamiento situado junto a Armentia.

En el Gran Hotel Lakua, único 'cinco estrellas' de la capital, tienen una ocupación del «100%» en las jornadas del congreso, con clientes internacionales en su totalidad, tanto de dentro como de fuera de Europa, indican responsables del establecimiento. Alojamientos grandes y también pequeños tienen sus plazas completas. Es el caso del Hotel Araba, que tiene sus 20 habitaciones llenas debido a esta cumbre mundial. «Tenemos prácticamente todo reservado de lunes a domingo. Ya podía ser así todos los meses», comenta Javier Suárez, uno de los propietarios de este negocio familiar emplazado en la Avenida de los Huetos. Entre los orígenes de sus huéspedes figuran «Chile, Méjico, Filipinas y países asiáticos».

Las peticiones de reservas de los congresistas han llegado también a los alojamientos que regenta el empresario Iván Saldaña, «pero ha sido imposible atenderles porque ya estábamos llenos con anterioridad», señala el responsable de los apartamentos Irenaz, Diván y el hotel Hito.