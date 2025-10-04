El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Despliegue policial en el palacio Europa con motivo del congreso de la ONU que contó con la presencia del Rey el pasado año. jesús andrade

Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos

En el entorno del palacio Europa se desplegará un importante operativo de seguridad por la llegada de 2.000 congresistas y altos cargos de gobiernos de todo el mundo

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:24

Comenta

La capital alavesa afronta el mayor reto de toda su historia en materia congresual. Más de 2.000 personas de países de todo el mundo ... llegarán a Vitoria, sede de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que se desarrollará entre los días 6 y 10. Será la convocatoria internacional del más alto nivel que ha albergado hasta el momento la ciudad, algo así como la 'Champions' de los congresos, que supondrá toda una oportunidad para que la 'green' exhiba su potencial para celebrar este tipo de citas. También por su impacto económico, ya que los hoteles y alojamientos vitorianos han colgado el cartel de completo.

