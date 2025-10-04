El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Food truck' en un anterior evento en Vitoria.

Visitas al Casco Medieval y 'food trucks' con 'label' para ministros y embajadores

Medio centenar de actividades paralelas a las del Europa exhibirán los atractivos turísticos y gastronómicos de la capital y el territorio

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:24

Comenta

La IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, cita que llevará a Vitoria a ingresar en la 'primera división' de los congresos, ... será la perfecta excusa para exhibir los atractivos turísticos y gastronómicos de la ciudad. Los encuentros profesionales se alternarán con visitas guiadas y actividades que salpicarán la capital y el territorio.

