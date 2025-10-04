Visitas al Casco Medieval y 'food trucks' con 'label' para ministros y embajadores

La IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, cita que llevará a Vitoria a ingresar en la 'primera división' de los congresos, ... será la perfecta excusa para exhibir los atractivos turísticos y gastronómicos de la ciudad. Los encuentros profesionales se alternarán con visitas guiadas y actividades que salpicarán la capital y el territorio.

Como el Europa tendrá sus espacios a rebosar, en su exterior, junto a la puerta norte se habilitará un servicio de 'food trucks' con avituallamiento para los congresistas. Estas furgonetas de comida servirán productos Eusko Label, con rincones de brasa, vinos de Rioja Alavesa, gildas, tortillas de patata 'kilómetro cero' o postres artesanos. Hamburguesas y tacos elaborados también con ingredientes de la región completan este particular menú. Además, se ha contratado un servicio de catering que incluye pausas de café, una cena de gala tipo cóctel y otro cóctel de clausura.

Al margen de las sesiones profesionales se han programado recorridos y actividades para mostrar a los congresistas las joyas turísticas de Vitoria y Álava. Se harán itinerarios por el Casco Medieval, el Anillo Verde y la Catedral Santa María y a los museos de Bellas Artes, Artium y Bibat, entre otros enclaves. El Consistorio también ha organizado visitas de carácter técnico a los centros cívicos.

Degustación de pintxos

Dentro del programa paralelo se han organizado encuentros en otros espacios municipales, como los palacios de Montehermoso, Villa Suso y la Casa de las Mujeres. Se suma la Subdelegación del Gobierno. El Gobierno vasco abrirá su sede de Lakua para otra presentación. El Hotel Silken Ciudad de Vitoria, el NH Canciller Ayala y el Jardines de Uleta figuran también en la agenda de actos.

Los asistentes acudirán además a conocer parajes alaveses como el Valle Salado y Rioja Alavesa, e incluso se desplazarán a Bilbao y San Sebastián. Al amplio programa de actividades se sumarán eventos gastronómicos para degustar pintxos en establecimientos como el Toloño o el Círculo Vitoriano.