Urgente La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Colectivos de la euskalgintza de Gasteiz durante la presentación. Rafa Gutiérrez

El euskera inundará Vitoria este sábado con 14 horas de actividades euskaldunes

Llega la segunda edición de 'Euskararen Hiria' dirigida a todos los públicos para fomentar el uso del idioma en la capital alavesa

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:18

El euskera llegará a las calles de la capital alavesa el sábado, 13 de septiembre, con la segunda edición de 'Euskararen Hiria de Vitoria-Gasteiz' ... para promover el uso de la lengua en la ciudad. La plaza de la Virgen Blanca y la plaza de España acogen 14 horas de actividades dirigidas a todos los públicos.

