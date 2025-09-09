El euskera inundará Vitoria este sábado con 14 horas de actividades euskaldunes

El euskera llegará a las calles de la capital alavesa el sábado, 13 de septiembre, con la segunda edición de 'Euskararen Hiria de Vitoria-Gasteiz' ... para promover el uso de la lengua en la ciudad. La plaza de la Virgen Blanca y la plaza de España acogen 14 horas de actividades dirigidas a todos los públicos.

«Queremos fomentar que el euskera tenga presencia en el centro» ha resaltado Josu Ramón Etxezarreta, coordinador de Gasteizko AEK, en un festival, que el año pasado, «salió muy bien, fue multitudinario y logramos llenar las dos plazas», ha comentado Uxue Alonso, coordinadora de Geu elkartea. «El euskera no debe ser asunto de un único día y cada vez somos más los que queremos vivir en una ciudad euskaldun», ha recordado Ramón.

«Siempre ha habido ese espectro de que aquí no se habla euskera», ha subrayado Alonso. El lema de esta edición: 'Gastehiz herritik euskararen hirira. 1.000 urte lotzen gaituen haria' (Gasteiz, del pueblo a la ciudad del euskera: un hilo de 1.000 años que nos une) hace alusión a «la primera aparición de la palabra, en euskera, 'Gastehiz', encontrada en un monasterio de San Millán». Sobre ello, Alonso ha destacado que «ese hilo nos une desde el milenio que se ha mantenido el euskera y es nuestra responsabilidad tirar de ese hilo para mantener vivo el idioma».

«El euskera es diversidad»

Aunque las actividades sean en euskera no están comprendidas para un público específico. «Buscamos atraer a un público diverso, porque al final euskera es diversidad». De esta manera, «queremos recuperar todo eso desde la unión con diferentes personas y que todos sean bienvenidos a participar», valora Alonso. El mismo sábado a las 18.00 horas, Geu Elkartea, Gasteizko AEK, Gasteizko IKA, Hegoalde euskaltegia, ALEA y Bai Euskarari, han organizado una kalejira para que «el euskera tenga protagonismo en el centro de Vitoria».

El resto de actividades -13 en total- programadas entre las 11.00 y la 1.00 horas, incluyen conciertos, DJ, monólogos, bertsos, deporte rural, zumba, un drag show y proyecciones para disfrutar en familia, entre otras. Además, el evento contará con una oferta gastronómica en la que se podrán degustar productos locales.