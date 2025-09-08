Vitoria programa para este sábado catorce horas de actividades en euskera El centro de la ciudad acogerá conciertos, DJ, monólogos, bertsos, deporte rural, zumba, un drag show y proyecciones para disfrutar en familia

N. S. Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

La capital alavesa se convertirá este sábado en la ciudad del euskera con la celebración del evento 'Vitoria-Gasteiz Euskararen Hiria'. La segunda edición de esta jornada, de carácter festivo, se desarrollará bajo el lema 'Gastehiz herritik euskararen hirira. 1.000 urte lotzen gaituen haria' y contará con 14 de horas de programación íntegramente en euskera. La plaza de la Virgen Blanca y la plaza de España serán los escenarios que acogerán las 13 actividades programadas entre las 11:00 y la 1:00 horas, que incluirán conciertos, DJ, monólogos, bertsos, deporte rural, zumba, un drag show y proyecciones para disfrutar en familia, entre otras.

«Tras el éxito de la primera edición, este año hemos ampliado el horario para que todas las personas, independientemente de su nivel de euskera, puedan participar y disfrutar de las actividades», explica la concejala de Euskera, María Nanclares. Asimismo, recuerda que «esta iniciativa nació con el objetivo de poner en valor el euskera y a los colectivos que, día a día, contribuyen a su normalización. Este año además, incorporamos un guiño histórico con motivo del milenario de la primera aparición escrita del topónimo 'Gastehiz' en San Millan».

Por su parte, la concejala de EH Bildu, Maider Uriarte, expresa que «por segundo año consecutivo, queremos que Gasteiz se convierta en 'Euskararen Hiria', es decir, 'La ciudad del euskera'. Visto el éxito de la edición anterior, pretendemos llevar el euskera al centro de la ciudad una vez más, tanto de forma metafórica como práctica, y hacerlo así de todas y de todos. Va a ser un día para celebrar en euskera y para agradecer a todas aquellas personas que promueven, refuerzan y apoyan el uso del euskera».

La programación:

Geu Elkartea, la empresa adjudicataria de la iniciativa que parte del acuerdo presupuestario entre el Gobierno municipal y EH Bildu, ha organizado un programa que comenzará a las 11:00 horas en la plaza de España con la actuación infantil 'Pon eta Pa', para continuar con actividades de ocio y deportivas, a cargo de Kimuak y del club de sokatira Badaiotz. A partir de las 12:30 horas se celebrará una sesión de bertsos en la plaza de la Virgen Blanca y a las 13:30 horas la plaza de España acogerá una exhibición de deporte rural.

Por la tarde, a partir de las 16:00 horas las actividades se desarrollarán en la plaza de la Virgen Blanca. La programación vespertina comenzará con un concierto acústico de la mano de Arrimu, le seguirá una actuación del monologuista Julen Axpe, actividades culturales vascas y una sesión de zumba. A las 20:30 horas habrá un Drag show a cargo de Andrigina&friends y a partir de las 21:30 horas comenzarán los conciertos de Trikoma y Berriztu erromeria. La jornada concluirá con una sesión de las DJ Guate-k.

Además, el evento contará con una oferta gastronómica en la que se podrán degustar productos locales.