Comienza la siega de las campas de Olárizu para celebrar la romería

Un tractor con escolta de la Policía Local ha comenzado este miércoles a segar la parte del perímetro y alisar con un rodillo las campas ... de Olárizu, en Vitoria, con el objetivo de que el próximo lunes 15 se pueda celebrar la tradicional romería. Es la medida por la que ha optado el Ayuntamiento ante la huelga de jardineros que acumula ya casi medio año con las zonas verdes de la capital alavesa sin mantenimiento. «Se va a cortar el perímetro tal y como viene recogido en los servicios mínimos», ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal. «Que quede claro que el día de Olárizu se va a celebrar con total normalidad», ha subrayado.

Esta actuación es la que se recoge en el decreto de servicios mínimos, una intervención «no prevista» dentro del contrato para la siega y limpieza de jardines con la empresa Enviser, cuyos trabajadores están en huelga. Se ha solicitado protección policial para las personas que están realizando estas labores ante la presencia de «un piquete» en el espacio.

Las campas «no van a estar cortadas, porque estamos de huelga, pero las actividades se van a poder realizar y vamos a poder disfrutar de un bonito día», ha agregado la responsable municipal. Y es que, según ha argumentado la teniente de alcaldesa, los servicios mínimos «lo que nos otorgan es que el perímetro de la campa lo podemos cortar, lo mismo que los perímetros de los parques o de las rotondas». No se ha solicitado al Gobierno vasco que se incluya dentro de ese decreto la siega del resto de la planicie «porque las condiciones medioambientales en este momento no son las mismas que se producían en agosto». Ante las temperaturas más bajas y el rocío que hace que la hierba esté húmeda, «según los técnicos de bomberos, no estaríamos en la misma situación a la hora de poder exigir», ha indicado la responsable del PNV en relación al riesgo de incendios.

Su departamento ha estado trabajando con el área de Seguridad y con los bomberos «con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los actos» que se vayan a desarrollar en el parque vitoriano. La alcaldesa, Maider Etxebarria, ya transmitió la pasada semana que Olárizu tendrá «el mejor estado posible» para la romería pese a la huelga de jardineros.

Sin avances con los huelguistas

En cuanto a la movilización de los trabajadores de Enviser, el conflicto sigue sin avances tras casi seis meses de paro y «ya se está dilatando demasiado en el tiempo», ha manifestado Artolazabal. La responsable mantuvo una reunión la pasada semana con la empresa, pero «no tenían noticias, no había habido contactos con los trabajadores». Ha recordado que en el marco de las negociaciones ha habido tres ofertas de la empresa con «un incremento del 20% de sus retribuciones económicas a lo largo de los cuatro años de la vigencia del contrato, junto con mejoras en las condiciones laborales como una reducción muy importante de las horas equiparándose a las de los funcionarios municipales y en cuanto a permisos para acompañar a familares».

«Creo que es necesario, por todas las partes, hacer una reflexión realista de hasta dónde se puede ofrecer y hasta dónde se tiene que demandar para poder llegar a un acuerdo, porque creo que en ese acuerdo es donde está la solución del problema», ha concluido la edil peneuvista.