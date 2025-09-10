El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Labores de siega y alisado en la campa de Olárizu con escolta policial. Jesús Andrade

Comienza la siega de las campas de Olárizu para celebrar la romería

Un tractor escoltado por la Policía Local corta la zona perimetral y alisa la hierba en el centro debido a la huelga de jardineros. El Ayuntamiento asegura que la fiesta se va a hacer «con total normalidad»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:13

Un tractor con escolta de la Policía Local ha comenzado este miércoles a segar la parte del perímetro y alisar con un rodillo las campas ... de Olárizu, en Vitoria, con el objetivo de que el próximo lunes 15 se pueda celebrar la tradicional romería. Es la medida por la que ha optado el Ayuntamiento ante la huelga de jardineros que acumula ya casi medio año con las zonas verdes de la capital alavesa sin mantenimiento. «Se va a cortar el perímetro tal y como viene recogido en los servicios mínimos», ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal. «Que quede claro que el día de Olárizu se va a celebrar con total normalidad», ha subrayado.

