Programa completo de la romería de Olárizu: mojones, alubiada, música, toro de fuego... La tradicional fiesta de septiembre de Vitoria se celebrará el lunes día 15

N. Salazar Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

Desde el siglo XIX, el siguiente lunes después de la fiesta de la Natividad de la Virgen (8 de septiembre), se celebra la romería popular de Olárizu. Y por esta circunstancia, el calendario de 2025 fija esta tradición en la fecha más tardía posible, el lunes 15. Este año, y tras adecentar unas campas que hasta miércoles presentaban un aspecto descuidado por la huelga de jardinero, el Ayuntamiento ya tiene todo listo para el festejo.

Los actos arrancarán con la visita anual de la Corporación a los mojones que delimitan el término municipal, costumbre administrativa de hace más de 500 años. Por la tarde, las campas acogerán diferentes actividades lúdicas para toda la familia. Con esta romería se cierra el ciclo veraniego y se cumple el rito campesino de la acción de gracias por la recogida de las cosechas.

PROGRAMA COMPLETO:

8:00 horas. Recorrido de los mojones por parte de la Corporación municipal. La comitiva partirá desde plaza de España amenizada por la Banda Municipal de Txistularis. El itinerario de este año contempla el paso por los mojones de Ullibarri de los Olleros, Bolívar, Gámiz, Otazu, Askartza, Arkaia, Monasterioguren, Elorriaga, Arcaute, Betoño, Mendiola, Castillo, Aretxabaleta y Gardelegi. La ruta es de 9,9 kilómetros )

13:00 Alubiada popular. (Alubia Pinta alavesa). Organiza Boilur y patrocina Fundación Caja Vital Kutxa.

Angelus en la cima del monte Olárizu.

14:45 Llegada de la comitiva municipal a las campas de Olárizu y recibimiento por la Banda Municipal de Txistularis.

17:00 Juegos infantiles y juveniles: hinchables, ludoteca...

Kalejira de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Gargantua por las campas de Olarizu.

Animación musical a cargo de la Banda de Gaiteros y Trikitixas de la Academia Municipal de Folklore.

Bailes a cargo del grupo Koxkor.

Cucaña popular.

18:00 Deporte rural: Torneo Olárizu de aizkolaris por parejas, levantamiento de piedra, levantamiento de fardo y de yunque.

Pintxo solidario de ternera Eusko Label por gentileza de Hazi. Toda la cantidad recaudada va destinada a Cáritas.

Euskal dantzak con Arabako Dantzarien Biltzarra (zona de la fuente)

18:45 Baile de la Era y Txulalai, con la Banda de Gaiteros de la Academia Municipal de Folklore. Zona de la fuente.

20:00 Regreso de la Romería de la Comitiva Municipal acompañada por la Banda Municipal de Música, Txistularis, Atabales, Trikitixas, Panderos, Gaiteros y Tambores de la Academia Municipal de Folklore y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

20:45 Fin de fiesta en Plaza de España con el toro de fuego