«¿Hay bandas o grupos juveniles en Vitoria? Las hay»

Arrancaron fuerte las jornadas sobre menores organizadas por la UNED y Sapiens Formación, que hoy jueves echarán la persiana en el aula magna de ... la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Vitoria. El plato estrella de ayer estuvo compuesto por responsables de la Policía Local, Ertzaintza, Policía Foral y Mossos D'Esquadra, todos especializados en las problemáticas que lastran a los adolescentes. Dejaron muchos titulares, pero quizá los que más gustaron entre los asistentes los pronunció el enviado de la Guardia urbana. Por su franqueza y conocimiento del terreno.

«¿Que si hay bandas juveniles, grupos o cuadrillas en Vitoria? Las hay si hablamos de menores que se juntan y se dedican a cometer hechos delictivos, a marcar sus territorios», admitió en voz alta Asier, nombre de este agente primero, al frente de una unidad compuesta por nueve policías. Su sinceridad sorprendió para una problemática –aún menor en la ciudad– que suele generar urticaria en el equipo de gobierno municipal a la hora de definirla.

«Las de hace unos años no son las de ahora», abundó para referirse a que las actuales son más opacas, se mimetizan con el resto de chavales y se cuidan bastante de exhibirse en redes sociales, como antes sí hicieron los Blood, cuya cúpula nacional será juzgada el próximo año en Vitoria tras una investigación de la Guardia Civil. Los enfrentamientos ocurridos la semana pasada en la calle Extremadura, por ejemplo, llevaron el sello de un enfrentamiento entre estas nuevas bandas, grupos o cuadrillas. Al parecer se trató de una disputa entre trinitarios y una escisión. A lo largo de las tres tardes de riñas se incautaron varios bates de béisbol, palos y hasta un hacha. Al menos hubo un menor arrestado.

Ampliar Algunos de los ponentes con responsables de la UNED y de Sapiens. B. C.

Estas unidades policiales especializadas se destacan por su apuesta por la prevención. «Cada inicio de curso nos ponemos a disposición de los colegios. Este año hemos enviado 108 invitaciones porque hemos empezado con las haurreskolas», contabilizó Asier. Esa labor les permite un control muy exhaustivo de casos de 'bullyng' – «se han disparado desde el caso de Sevilla (una menor que se quitó la vida)–, drogadicción o delitos leves.

Siempre actúan con mano izquierda y en colaboración con docentes y padres. «Son nuestros principales aliados». Aparte de navajas y pequeñas cantidades de droga, hace unas semanas también requisaron una pistola de balines en un instituto.

«Vigilar misas»

La unidad de Menores de la Policía Local se deja ver cada tarde-noche de fin de semana en las zonas de ocio frecuentadas por estos chicos. «Si la Policía Local no conoce por dónde andan, mal andamos». No obstante, a este responsable se le escapó que el Departamento dirigido por César Fernández de Landa (PNV) rumia retirarles ese horario. «¿Qué quieren los políticos? ¿Que vayan a vigilar las misas?», ironizó una asistente.

Sobre todo, los menores suelen ser víctimas en la esfera penal. Hugo Prieto, comisario jefe de la sección central de Investigación Criminal de la Ertzaintza, recordó que «el 70% de las agresiones sexuales a menores se producen en el ámbito familiar». Cuatro de cada diez denuncias tienen una víctima menor de 18 años. De la ristra de datos ofrecida por este mando cabe destacar que «cometen alrededor del 4% del total de delitos y sufren el 15%».

Prieto abogó por la «colaboración» entre servicios sociales, judicatura, colegios y hasta medios de comunicación para dar la mejor solución posible. El cuerpo al que pertenece destinó a principios de año dos agentes especializadas a la Fiscalía de Menores de Álava.

Esa anhelada coordinación entre cuerpos policiales aún debe mejorar, a tenor de lo expresado después por el responsable de Guardia urbana de la capital de Álava. «No existe con la Ertzaintza y me gustaría que hubiera. Bueno, igual no me vuelven a llamar para hablar».