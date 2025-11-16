20 expertos abordan en Vitoria los peligros a los que se exponen los menores

El acoso escolar, la adicción al teléfono móvil, la amenaza de las bandas juveniles, el suicidio en la adolescencia... Estos cuatro frentes, y algunos más, ... se abordarán el miércoles y el jueves en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en Vitoria. Su título, 'El menor de edad: enfoque multidisciplinar', da una idea de la ambición de este ciclo.

Una veintena larga de expertos en la materia –desde la vertiente social a la judicial– buscará líneas maestras a través de conferencias y mesas redondas en el aula magna de la UNED, organizadora junto a la International Police Asociation (IPA) y Sapiens Formación y Eventos. Este «novedoso» congreso cuenta con el patrocinio, entre otros, de la Diputación de Álava y Aenkomer.

«Es fundamental acercar a la sociedad un debate serio y actualizado sobre cómo intervenir mejor con los menores en conflictos», aprecia José Antonio Varela, exjefe de la Ertzaintza y responsable de la UNED. «Hemos reunido a fiscales, forenses, profesores universitarios, educadores, antiguos menas y especialistas de distintos cuerpos policiales para comprender mejor los desafíos que plantean los menores y ofrecer respuestas eficaces y respetuosas», agrega.

Bandas juveniles

La lista de ponentes seleccionados es variopinta. Influencers como Guk Green y Amets Arrieta; el director del centro de menores de Aramaio, Juan Ángel Mata; el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria, Roberto Ramos; el fiscal de menores de Álava, Manu Pedreira; la forense Patricia Rodríguez; la criminóloga Beatriz Izquierdo; la excampeona olímpica Tania Lamarca; o el doble campeón mundial de kick boxing, Álex Rodríguez.

Con la sombra de las bandas juveniles muy presente, también habrá una mesa redonda con responsables de las unidades de menores de cuerpos como la Ertzaintza, Policía Local de Vitoria, Policía Foral de Navarra y Mossos D'Esquadra.

«Lo creamos porque no existen espacios reales donde los profesionales de diferentes ámbitos puedan poner en común las cuestiones importantes», asegura Rubén Ramos, de Sapiens. Estas jornadas, que pueden seguirse de manera presencial en el aula magna o por vía 'on line', tienen un coste máximo de 25 euros. El plazo de inscripción aún está abierto.