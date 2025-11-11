El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un hacha y un bate de béisbol requisados la noche del lunes por la Policía Local de Vitoria en la pelea que presuntamente ha derivado en el acuchillamiento de esta tarde. BAL

Armas blancas en Euskadi

Apuñalan a un «menor» en Vitoria un día después de una pelea multitudinaria con bates y un hacha

La Ertzaintza investiga el acuchillamiento, ocurrido a plena luz del día, y posiblemente relacionado por una disputa entre bandas

David González

David González

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:28

Un «menor de edad» ha sido apuñalado esta tarde de martes en una calle de Vitoria. El ataque, que en principio investiga la Ertzaintza ... , presuntamente está relacionado con una pelea multitudinaria desarrollada la tarde-noche del lunes en el barrio de Arana. Apenas hay 500 metros de distancia entre ambos puntos. El herido ha sido trasladado de urgencia a Txagorritxu.

