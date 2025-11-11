Apuñalan a un «menor» en Vitoria un día después de una pelea multitudinaria con bates y un hacha

Un «menor de edad» ha sido apuñalado esta tarde de martes en una calle de Vitoria. El ataque, que en principio investiga la Ertzaintza ... , presuntamente está relacionado con una pelea multitudinaria desarrollada la tarde-noche del lunes en el barrio de Arana. Apenas hay 500 metros de distancia entre ambos puntos. El herido ha sido trasladado de urgencia a Txagorritxu.

Según ha sabido este periódico de fuentes policiales, uno o varios desconocidos han abordado al joven, le han acuchillado y han huido. «La víctima podría ser una de las personas involucradas en el altercado de ayer», ha desvelado a EL CORREO una ertzaina conocedora de los hechos. Tanto este cuerpo como la Policía Local buscan a los autores. Por ahora no ha trascendido que se hayan producido detenciones.

La hipótesis principal es que esta agresión bajo la lupa policial sería consecuencia de los graves incidentes vividos en la tarde de ayer entre las calles Galicia, Zalburu y Extremadura. «Poco antes de las 20.00 horas se empezaron a recibir llamadas ciudadanas sobre dos grupos de jóvenes que se estaban persiguiendo y pegando», revela esta ertzaina consultada.

Poco después, agentes locales también desplazados al lugar hallaron un hacha en la calle Galicia. Mientras que en una zona cercana también requisaron un bate de béisbol y varios palos escondidos. Se supone que fueron ocultados por uno de los grupos implicados en esta riña tumultuaria. Durante la siguiente hora y media, los enfrentamientos se sucedieron por esta zona de la capital de Álava, lo que provocó la movilización de una docena de recursos entre la Ertzaintza y la Policía Local.

Arrestado un menor de 16 años

Hubo «lanzamientos de botellas y varios golpes», informaron vecinos del barrio. Una joven recibió varios «cintazos» que precisaron su atención sanitaria y un joven de 16 años acabó detenido tras enfrentarse a patrulleros de la Guardia urbana. Llegó incluso a arrebatar a un bastón a un agente.

Entre ambos cuerpos identificaron a una decena de posibles implicados. Todos son jóvenes. Alguno es menor de edad. Se sospecha que todos pertenecen a dos bandas juveniles y que, por alguna razón aún por esclarecer, están enfrentados.