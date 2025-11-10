Un detenido tras una pelea con «palos» y lanzamiento de «botellas» en Vitoria

Un varón ha sido detenido este lunes en Vitoria tras una pelea entre «varios jóvenes» que se ha registrado a última hora de la ... tarde en el barrio de Arana, confirma a EL CORREO la Policía Local.

Al parecer, según han relatado a los agentes desplazados varios testigos presenciales, varios de los implicados «portaban palos y se estaban lanzando botellas», tal y como han descrito la escena. La reyerta ha comenzado minutos antes de las ocho de la tarde en las inmediaciones de la calle Extremadura.

Nada más llegar a la zona las patrullas policiales, los jóvenes que tomaban parte en el enfrentamiento han salido corriendo. Los agentes han podido interceptar a varios de ellos.

Uno de los jóvenes habría arremetido contra los agentes; por lo que ha sido arrestado por un delito de atentado a la autoridad.