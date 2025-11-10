El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La pelea ha ocurrido en la calle Extremadura, en el barrio de Arana. Igor Martín

Un detenido tras una pelea con «palos» y lanzamiento de «botellas» en Vitoria

Los hechos han ocurrido poco antes de las ocho de la tarde en el barrio de Arana

N. Nuño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:03

Comenta

Un varón ha sido detenido este lunes en Vitoria tras una pelea entre «varios jóvenes» que se ha registrado a última hora de la ... tarde en el barrio de Arana, confirma a EL CORREO la Policía Local.

