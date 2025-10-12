El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto colgada por los Blood de Vitoria en un polígono de la ciudad en la que exhibían machetes de grandes dimensiones. Instagram

Bandas en Euskadi

Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Vitoria en 2026

La investigación a esta banda arrancó con el líder en Álava y se ha cerrado esta semana. Habrá cargos de asesinato, drogas y organización criminal

David González

David González

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:34

Comenta

Catorce cabecillas de la banda Blood, desde su líder nacional al joven presuntamente encargado de dirigir la sucursal alavesa, saben que su juicio en Vitoria ... está más cerca. Esta semana, María Antonia Blanco, responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, ha cerrado la investigación abierta a mediados de 2021, cuando las escuchas telefónicas –que arrancaron con el presunto líder en Álava y se ampliaron a sus superiores– revelaron un inminente asesinato por encargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  2. 2

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  3. 3

    Asaltos a ancianos en Vitoria: «Nos tenía engañados. ¿Cómo saber que robaba a mayores?»
  4. 4

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  5. 5

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  6. 6 Julen Martínez de Estibariz y Ainara Arkarazo tocan el cielo
  7. 7

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  8. 8 Juguetes que ayudan a conciliar
  9. 9 Muere a los 79 años Diane Keaton, la eterna 'Annie Hall'
  10. 10 Picoteo informal en un enclave histórico de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Vitoria en 2026

Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Vitoria en 2026