La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social

Giro del PSE con el futuro centro de refugiados de Vitoria. La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha reclamado al Gobierno de España que reduzca de ... manera muy significativa la capacidad del equipamiento para solicitantes de asilo que está construyendo en la antigua clínica Arana. La regidora ha solicitado en concreto que se reduzca el número de plazas desde las 350 previstas a 200, es decir, 150 menos, casi la mitad. El proyecto defendido por los socialistas ha generado una amplia contestación social y política en la ciudad, desde que se presentó en 2023. Desde el PNV, su socio en las instituciones vascas, hasta el PP, que ha recogida firmas en su contra, y EH Bildu. Los vecinos de la zona se han manifestado en reiteradas ocasiones.

La alcaldesa, que ha defendido el proyecto original desde el principio, ha transmitido el recorte de 150 plazas en el edificio que ya está en obras a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Lo hizo en una reunión celebrada este pasado lunes en Madrid.

«Creo que de esta manera el centro se ajustaría mejor a la capacidad operativa de los recursos y servicios sociales de la ciudad en el caso de que sean necesarios para prestar algún servicio y tipo de ayuda a las personas refugiadas», ha argumentado la máxima representante del Ayuntamiento, que ha informado de este inesperado cambio en una comparecencia este viernes. Además, Etxebarria también ha pedido a la ministra del PSOE que «algunas dependencias del centro de protección puedan ser utilizadas por los vecinos y vecinas de la zona». No solo las zonas deportivas, algo que «ya estaba comprometido», sino otros servicios como la biblioteca o algún otro espacio social, ha apuntado. Esto «ayudaría a impulsar la integración de las personas refugiadas y al mismo tiempo facilitaría la participación de las entidades y de los vecinos de la zona».

Y como tercer punto, la mandataria ha solicitado a la ministra «una mayor coordinación con el Gobierno vasco». En ese sentido, ha recordado que Euskadi tiene competencias en materia migratoria, con los permisos de trabajo e itinerarios de acogida, inserción, salud y educación, y «es necesario mejorar estos cauces de coordinación». La responsable del Ejecutivo de Pedro Sánchez «se ha comprometido a analizar» estas tres solicitudes. «La ministra fue receptiva, me sentí escuchada, me sentí atendida en mis peticiones y ahora estamos a la espera del resultado que pueda deparar esta reunión», ha agregado la política del PSE. «Hay aspectos que se pueden mejorar y que se deberían repensar para potenciar la labor protectora e integradora que va a tener el centro de Arana».

Choque político por el proyecto

En cuanto a estas tres demandas, ha abundado, «estamos en contacto, como no podía ser de otra manera, tanto con la subdelegada como con la delegada del Gobierno, estamos en continuas conversaciones, prácticamente diarias, por nuestra parte hay coordinación e interinstitucional». Sobre si se ha comunicado con la Diputación y el Gobierno vasco, Etxebarria ha indicado que «es una propuesta que yo he realizado a la ministra atendiendo y escuchando a diferentes instituciones».

Preguntada por los plazos para la apertura del centro y el avance de las obras de remodelación, Etxebarria no ha aportado más información. Hasta la fecha la previsión era que el espacio abriera en 2026. Se trata de una iniciativa, tildada de «macrocentro», que ha provocado un choque político entre PNV y PSE, que gobiernan en coalición. En un reciente debate en las Juntas Generales de Álava, los jeltzales instaron a «no poner en marcha» la instalación para 350 demandantes de asilo mientras los socialistas la consideran «necesaria».

Vitoria, ha abundado Etxebarria, es una ciudad «solidaria» que «nunca ha dado la espalda a quienes en un momento determinado de su vida han tenido que abandonar su hogar para buscar un futuro mejor». En ese marco ha recordado que «así nos lo recuerda nuestra historia más reciente, porque entre las décadas de los 60 y los 80 acogimos a miles de emigrantes llegados de otras provincias de España». El centro de protección internacional «no es un centro de delincuentes como quiere hacer creer la extrema derecha y otros partidos que han comprado su discurso, sino un recurso para personas y familias que necesitan ayuda y protección».

«Desgraciadamente la inestabilidad mundial, no hay más que ver lo que está sucediendo en Gaza, exige la puesta en marcha de infraestructuras bien diseñadas y planificadas para atender a las personas afectadas así como estrechar la coordinación entre las administraciones. Centros como el Proyecto de Arana son recursos de atención profesional, acompañamiento, formación y asistencia jurídica», ha subrayado.