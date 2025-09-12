El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social

Maider Etxebarria defiende que así sería más operativo y «se ajustaría mejor a la capacidad de los recursos de la ciudad»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:12

Giro del PSE con el futuro centro de refugiados de Vitoria. La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha reclamado al Gobierno de España que reduzca de ... manera muy significativa la capacidad del equipamiento para solicitantes de asilo que está construyendo en la antigua clínica Arana. La regidora ha solicitado en concreto que se reduzca el número de plazas desde las 350 previstas a 200, es decir, 150 menos, casi la mitad. El proyecto defendido por los socialistas ha generado una amplia contestación social y política en la ciudad, desde que se presentó en 2023. Desde el PNV, su socio en las instituciones vascas, hasta el PP, que ha recogida firmas en su contra, y EH Bildu. Los vecinos de la zona se han manifestado en reiteradas ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  2. 2

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  3. 3 Suspenden el Duatlón de Vitoria por «falta de apoyo institucional»
  4. 4

    Los alquileres de temporada se disparan en Álava para esquivar las futuras zonas tensionadas
  5. 5

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  6. 6

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  7. 7

    Osakidetza estrena en Vitoria una innovadora operación para prevenir el cáncer de mama
  8. 8

    Las Hijas de la Caridad se despiden de Llodio tras un siglo educando a los jóvenes
  9. 9

    El Gobierno vasco prevé iniciar las obras del tranvía a Zabalgana en el primer semestre de 2026
  10. 10

    Incendio forestal dentro de la base militar de Araca en Vitoria: arden mil metros cuadrados de maleza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social

La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social