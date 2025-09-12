PNV y PP replican a Etxebarria que renuncie al centro de refugiados de Vitoria

Tanto el PNV, socio de gobierno del PSE en Vitoria y en la mayoría de las instituciones vascas, como el Partido Popular han replicado ... este viernes a la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, que renuncie al centro de refugiados que acogerá la antigua clínica Arana. De la misma manera, han mostrado su sorpresa ante su petición al Gobierno central de reducir el número de plazas desde las 350 previstas a 200, es decir, 150 menos, casi la mitad.

Los jeltzales han señalado, una vez más, que con esos parámetros se mantiene aún muy lejos del «modelo vasco de acogida». El PP, por su parte, se ha reafirmado en la idea de frenar la construcción de esta instalación.

Por parte del PNV, la teniente de alcaldesa de Vitoria ha remarcado que no ha sido «informada» por su socia en el gobierno municipal, Beatriz Artolazabal también ha asegurado que desconoce «qué es exactamente lo que la alcaldesa ha trasladado al Ministerio» pero que, en cualquier caso, «lo importante no es si hablamos de 350 o de 200 plazas porque ninguna de esas cifras responde al modelo de acogida que defendemos, que está centrado en la integración real de las personas», ha apostillado.

«No se trata solo de abrir un centro, sino de garantizar después la atención a las personas: vivienda, sanidad, apoyo social… Esas responsabilidades mucho nos tememos que van a recaer sobre las instituciones locales, que ya están al límite. Lo que necesitamos son soluciones pensadas desde la coordinación y la corresponsabilidad. El Gobierno español tiene que sentarse a hablar y buscar el acuerdo con las instituciones vascas», ha afirmado Artolazabal.

En la misma línea, su compañera de partido, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, ha considerado que la reducción de plazas «no es suficiente», y ha reiterado su apuesta por el «modelo vasco» de acogida, basado en la distribución de estas personas en grupos más pequeños para facilitar su integración. «Animaría a la alcaldesa a rebajar a las plazas que realmente tiene el modelo vasco de acogida», ha afirmado. «Estamos dispuestos a ir a hablar al Ministerio de Migraciones a que se nos escuche y a enseñar cómo realmente hay que practicar el consenso y el trabajo de colaboración con el resto de las instituciones», ha apostillado.

Por su parte, para este sábado por la mañana hay prevista una comparecencia sobre este asunto de la presidenta del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Jone Berriozabal.

En el caso del PP, que lleva semanas recogiendo firmas en contra de este proyecto, la beligerancia ha ido más allá al reclamar de nuevo la renuncia absoluta al centro. Los populares valoran que esta petición de reducir las plazas viene marcada exclusivamente por «la presión ciudadana y la contestación social de la ciudad». «Pedimos que se paralice por completo. Hay que decirle a la alcaldesa que o está con Vitoria o está con Sánchez. No queremos medias tintas«, ha remarcado el portavoz popular en el Ayuntamiento, Iñaki García Calvo.

El dirigente del PP ha defendido también que la ciudad «no puede asumir esta infraestructura ni por su tamaño ni por su modelo porque no responde a nuestra capacidad de acogida y porque generará una presión insostenible sobre unos servicios públicos que ya están saturados».

Por su parte, EH Bildu ha declinado realizar cualquier tipo de valoración, mientras que desde Elkarrekin Podemos su portavoz en el Ayuntamiento, Garbiñe Ruiz, ha reiterado «la importancia y necesidad de consensuar un modelo de acogida de carácter integral que sea el adecuado para Vitoria antes de poner en marcha el centro» para conseguir que este recurso «garantice una protección incondicional a todas las personas migrantes y refugiadas».

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, que en su momento también expresó sus dudas por el tamaño del centro de refugiados, ha indicado que la reducción solicitada de plazas «sin duda mejorará la atención pero eso no garantiza la calidad»; al tiempo que ha reiterado que Cáritas no participa en ningún proyecto del Gobierno de España de este tipo porque entiende que «hay modelos mejores, más individualizados, a la opción de habilitar macrocentros».

La única voz favorable al centro en su concepción primigenia sigue siendo la del PSE, que ha asegurado que «sigue manteniendo su postura de defensa del centro de refugiados frente a las campañas de tergiversación y xenofobia que se han producido», de la misma manera que ha valorado «positivamente» las gestiones que viene realizando la alcaldesa «en defensa de los intereses de la ciudad».