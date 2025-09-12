El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las obras avanzan en el futuro centro de refugiados de Vitoria. Blanca Castillo

PNV y PP replican a Etxebarria que renuncie al centro de refugiados de Vitoria

Los jeltzales, socios del PSE en el Ayuntamiento y el Gobierno vasco, muestran su sorpresa por la petición de la alcaldesa a Madrid de reducir las plazas

B. Mallo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:57

Tanto el PNV, socio de gobierno del PSE en Vitoria y en la mayoría de las instituciones vascas, como el Partido Popular han replicado ... este viernes a la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, que renuncie al centro de refugiados que acogerá la antigua clínica Arana. De la misma manera, han mostrado su sorpresa ante su petición al Gobierno central de reducir el número de plazas desde las 350 previstas a 200, es decir, 150 menos, casi la mitad.

