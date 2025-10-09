Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

La comunicación institucional ha sido nula. Hasta el pasado 29 de septiembre las instituciones no cruzaron información alguna sobre lo sucedido en el campamento de ... Bernedo, casi una semana después de que EL CORREO desvelase supuestos delitos contra la libertad sexual de menores de edad en el campamento que la asociación Sarrea celebra desde hace décadas en la localidad alavesa de Bernedo. Unos hechos por los que la Ertzaintza investiga incluso agresiones sexuales y que ya han motivado la presentación, hasta la fecha, de diecisiete denuncias.

La esperada comparecencia de Ana del Val, diputada de Cultura de Álava, área de la que depende el control directo de los campamentos, no ha aportado este jueves grandes novedades del caso si bien ha admitido que la coordinación institucional y el control de este tipo de 'udalekus' han brillado por su ausencia. Ha llegado a reconocer que «no sabemos dónde hemos cometido el fallo», en referencia a las tres diputaciones y al Departamento de Juventud del Gobierno vasco. Del Val detalló que la primera «queja» de una madre se recibió vía mail en la diputación alavesa el 15 de septiembre. Los técnicos forales «le recomendaron que elevara la queja al udaleku» puesto que se trataba de una actividad privada. Fue al día siguiente, cuando la misma madre contactó por teléfono con la Diputación, cuando se le dijo que la única vía era «poner una denuncia en la Ertzaintza».

El mismo día que este periódico desvelaba el escándalo, la administración alavesa recibió «dos escritos de asociaciones feministas donde nos trasladaron hechos muy, muy graves». La responsable foral ha añadido que esa misma tarde se pusieron en contacto con las familias.