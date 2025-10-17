Nepotismo edo genetika? Hiru Antetokounmpo egongo dira aurten Bucks taldean
Milwaukeek Alex fitxatu berri du eta, ondorioz, Antetokounmpo anaiek historia egingo dute
Ostirala, 17 urria 2025, 12:25
Milwaukee Bucks taldeak Alex Antetokounmpo fitxatu du bi norabideko kontratu baten bidez, ESPN kateak jakinarazi duenez. Fitxaketa honek mugarri historiko bat ezarriko du: lehen aldiz NBAren historian, hiru anaia talde berean egongo dira: Giannis, Thanasis eta Alex Antetokounmpo, hain zuzen. Galdera erraza da. Genetikagatik gertatzen da hau edo nepotismoko kasu baten aurrean gaude?
Alex Antetokounmpo, 24 urtekoa, azken urteetan NBA G Ligako zenbait taldetan ibili da (2021-2024), baina oraindik ez du liga nagusiko partida ofizialik jokatu. Azkenaldian Grezian aritu da, bere jaioterrian, Aris Thessaloniki taldearekin. Orain, bere ametsa betetzear dago: NBAko oholtzan debuta egitea, eta, gainera, bere bi anaiekin batera jokatzea.
Thanasis Antetokounmpok, 33 urtekoak, 2019-20 denboralditik jokatzen du Bucksekin. Bere energiagatik eta defentsa-lanagatik ezaguna, taldearen barruan giro positiboa eta anaiartekoa sustatzen duen jokalaria da. Berak ere parte hartu zuen 2021eko titulua lortu zuen taldean, Giannis anaiarekin batera.
Hogeita hamar urteko Giannis bere anaia nagusiari buruz, gutxi dago esateko. NBAko izar handienetako bat da. Bederatzi aldiz hautatua izan da All-Star partidarako eta bitan irabazi du MVP saria. Giannis izan zen 2020-21 denboraldian Bucks-ek NBA txapelketa irabazteko bultzatzaile nagusia, taldearen historiako bigarren titulua ekarriz.
Aurten, Milwaukee Bucksekin 13. denboraldia hasiko du. Udan zehar maiz entzun da The Greek Freakek Winsconsinetik alde egingo omen zuela. Beste eraztun baten bila, talde indartsuago batera. Itxaron beharko dugu horrela izango den ala ez ikusteko...
Argi dagoena da Antetokounmpo familiak NBArekin harreman estua duela aspaldidanik. Laugarren anaia, Kostas Antetokounmpo, 27 urtekoa, Dallas Mavericks (2018-19) eta Los Angeles Lakers (2019-21) taldeetan aritu zen, eta azken horrekin NBAko txapeldun ere izan zen 2020an.
Pau eta Marc
Ez dira, hala ere, NBAko lehen anaia ospetsuak. Eta kasu hauetan inork ez zuen nepotismoari buruz ezer esan. Kasu ezagun batzuk dira Gasol anaiak —Pau eta Marc—, biak ere All-Star jokalariak eta NBAko txapeldunak. Curryk ere familiaren izena gailurrean jarri du: Stephen Curry Warriorsen ikur bihurtu da, eta bere anaia Seth Curryk hainbat taldetan jokatu du maila onean. Bien aitak ere profesionala izan zen. Grant anaiek, Lopez bikiek eta Holiday familiako hiru anaiek ere historia egin dute ligan. Baina hiru anaia talde berean batera jokatzea, hori orain arte inork ez du lortu.
Bestalde, NBAk senideen historian beste orrialde berezi bat idatziko du Los Angeles Lakersen: LeBron James eta bere semea Bronny James elkarrekin jokatuko dute 2024-25 denboraldian. LeBron, 39 urteko mito bizia, laugarren txapela bilatzen ari da, eta bere semearekin kantxa partekatzea amets polita da bai berarentzat bai zaleentzat. Horrek belaunaldien arteko lotura sinbolizatzen du, eta NBAren historiako une hunkigarrienetako bat izango dela aurreikusten da.
Antetokounmpo anaien historia balio, lan gogor eta familiaren batasunaren adibide da. Lagos-en (Nigeria) eta Atenasen (Grezia) artean hazitako familia honek oztopo ugari gainditu ditu kirolaren historian orri berezi bat idazteko. Orain, Milwaukee-n, hiru anaia kantxan elkartuta ikusteko aukera izango dugu —NBAk inoiz ikusi ez duen irudia.