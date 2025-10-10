Curry anaien gazteena zaharrenari Warriorsen elastikotik 30. zenbakia kentzen saiatu da
Seth Curryk bere anaiaren taldearekin sinatu du eta 31. zenbakiarekin jolastuko du: «Stephek ez dit 30. zenbakia saldu izan nahi»
Ostirala, 10 urria 2025, 12:44
Golden State Warriors taldeak Seth Curry fitxatu du, eta horrela, lehen aldiz bi anaiak —Stephen eta Seth— talde berean ariko dira NBAn. Fitxaketak interesa piztu du, ez bakarrik kirol arloan, baita anai arteko xehetasun kurioso batengatik ere: Seth-ek hasiera batean bere anaiaren 30 zenbakia jantzi nahi omen zuen, baina Stephen Curry-k zenbaki hori ez ematea erabaki du.
Tradizioa da NBAn jokalari berri batek taldeko beste baten zenbakian nahi duenenan honi dirua ematea. «Baina Stephek dirurik behar ez duela erantzun zidan».
Stephen Curry 30 zenbakiaren sinbolo bihurtu da Warriorsen historian. Taldean 2009tik ari da zenbaki hori soinean daramala, eta horrekin lortu ditu bere titulu, marka eta sari nagusiak. 30a, gainera, Curry familiaren historiarekin lotuta dago, aitak —Dell Curryk— ere zenbaki bera erabili baitzuen bere NBAko ibilbidean.
Seth Curry-k, Warriorsen aurkezpenean, azaldu zuen saiatu zela zenbakia eskuratzen, baina azkenean ez dela posible izan: «Ulertzen dut. Steph eta 30 zenbakia bat dira jada. Ez nuen espero lortzea, baina gutxienez galdetu behar nuen», esan du irribarretsu.
Beraz, Sethek beste zenbaki bat aukeratu beharko du, eta guztia normaltasunez igaro da familiaren barnean. «Hau ez da lehiaketa bat. Ongi dago niretzat beste zenbaki batekin jokatzea. Garrantzitsuena da elkarrekin talde berean aritzea», gaineratu du.
Stephen Curryk, bere aldetik, pozik dago anaia taldean izateagatik: «Oso berezia izango da bera nire ondoan ikustea. Ez da askotan gertatzen NBAn bi anai talde berean egotea. 30 zenbakia niretzat berezia da, baina horrek ez du gure arteko harremana aldatuko»
Seth Curryren iritsierak Warriorsen errotazioa sakonduko du, eta taldeak esperientzia gehigarria lortuko du atzeko lerroan. 33 urteko jokalariak hainbat taldetan jokatu du aurretik —Brooklyn Nets, Dallas Mavericks eta Philadelphia 76ers, besteak beste—, eta tiro fidagarri eta joko azkarragatik da ezaguna.
Bi Curryen arteko elkarlan berria ikusmin handiz espero dute zaleek, eta, dortsalaren zenbakiaren kontua alde batera utzita, Warriorsen helburua argi dago: Steph eta Seth berriz ere playoffetan ikustea, oraingoan kamiseta berdinaren azpian, nahiz eta zenbakiak ez izan berdinak.