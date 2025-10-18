Zer da auto elektrikoak sustatzen dituen Moves plana?
Programak 7.000 eurorainoko laguntzak ematen ditu erositako ibilgailu bakoitzeko, eta ezinbestekoa da elektrifikazioan aurrera egiteko
Larunbata, 18 urria 2025, 19:53
Automobil-industria bidegurutze handi batean dago. Europako araudiek exijitzen duten bezala, markek ibilgailu elektrikoetara egokitu behar dituzte euren ekoizpen-kateak (2035etik aurrera debekatuta egongo dira gasolina eta diesel-autoen salmentak), baina kontsumitzaileak ez daude konbentzituta oraindik, hainbat arrazoirengatik: prezio altuagoak, ibilgailuen autonomia mugatua, karga-denbora altuak, azpiegitura eskasa... Horregatik, Moves III plana ezinbesteko tresna bihurtu da, bai industriaren zati handi bat salbatzeko, bai elektrifikazioan aurrera egiteko.
Zertan datza? Gobernu zentralaren ekimena da, eta 400 milioi euroko aurrekontua du, autonomia-erkidegoen artean banatzeko. Erabiltzaileek 7.000 eurorainoko laguntzak eska ditzakete (auto zahar bat txatar bihurtuz gero) elektriko bat edo hibrido entxufagarri bat erosteko. Horrez gain, etxebizitzetan, garaje komunitarioetan, enpresetan edo espazio publikoetan karga-puntuen instalazioaren % 80a finantzatzeko ere diseinatu da programa.
Orain arte, laguntzak modu oso motel batean eman badira ere (batez beste, bezeroak urte eta erdi behar du dirua jasotzeko), Moves planak bere eraginkortasuna erakutsi du elektrikoen salmentak haz dezaten. Izan ere, Faconauto kontzesionarioen patronalak egindako ikerketa baten arabera, espainiarren % 78k alde batera uzten du ibilgailu elektriko bat erostea laguntza ofizialik gabe.
Hala ere,, nahiz eta orain arte programa honek neurri handi batean ibilgailu elektrifikatuen erosketa bultzatu duen (azken urtetik elektrikoen salmentak 130% bat hazi dira Euskadin), egia da 2021ean indarrean sartu zenetik ziurgabetasun etengabeaz inguratuta egon da. Esaterako, omnibus dekretua urtarrilaren amaieran erori zenean, laguntza-programa bertan behera geratu zen apirilera arte, berriz ere indarberritu egin zenean. Kontua da une honetan funtsak agortuta daudela bederatzi autonomia-erkidegotan -Euskadi haien artean dago-, eta sektoreak premiaz eskatzen du funtsak berraktibatzea.