El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Auto elektrikoen salmentak izugarri hazi dira azken urtean. Reuters
Ondo pasa eta... gutxi gasta?

Zer da auto elektrikoak sustatzen dituen Moves plana?

Programak 7.000 eurorainoko laguntzak ematen ditu erositako ibilgailu bakoitzeko, eta ezinbestekoa da elektrifikazioan aurrera egiteko

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Larunbata, 18 urria 2025, 19:53

Comenta

Automobil-industria bidegurutze handi batean dago. Europako araudiek exijitzen duten bezala, markek ibilgailu elektrikoetara egokitu behar dituzte euren ekoizpen-kateak (2035etik aurrera debekatuta egongo dira gasolina eta diesel-autoen salmentak), baina kontsumitzaileak ez daude konbentzituta oraindik, hainbat arrazoirengatik: prezio altuagoak, ibilgailuen autonomia mugatua, karga-denbora altuak, azpiegitura eskasa... Horregatik, Moves III plana ezinbesteko tresna bihurtu da, bai industriaren zati handi bat salbatzeko, bai elektrifikazioan aurrera egiteko.

Zertan datza? Gobernu zentralaren ekimena da, eta 400 milioi euroko aurrekontua du, autonomia-erkidegoen artean banatzeko. Erabiltzaileek 7.000 eurorainoko laguntzak eska ditzakete (auto zahar bat txatar bihurtuz gero) elektriko bat edo hibrido entxufagarri bat erosteko. Horrez gain, etxebizitzetan, garaje komunitarioetan, enpresetan edo espazio publikoetan karga-puntuen instalazioaren % 80a finantzatzeko ere diseinatu da programa.

Orain arte, laguntzak modu oso motel batean eman badira ere (batez beste, bezeroak urte eta erdi behar du dirua jasotzeko), Moves planak bere eraginkortasuna erakutsi du elektrikoen salmentak haz dezaten. Izan ere, Faconauto kontzesionarioen patronalak egindako ikerketa baten arabera, espainiarren % 78k alde batera uzten du ibilgailu elektriko bat erostea laguntza ofizialik gabe.

Hala ere,, nahiz eta orain arte programa honek neurri handi batean ibilgailu elektrifikatuen erosketa bultzatu duen (azken urtetik elektrikoen salmentak 130% bat hazi dira Euskadin), egia da 2021ean indarrean sartu zenetik ziurgabetasun etengabeaz inguratuta egon da. Esaterako, omnibus dekretua urtarrilaren amaieran erori zenean, laguntza-programa bertan behera geratu zen apirilera arte, berriz ere indarberritu egin zenean. Kontua da une honetan funtsak agortuta daudela bederatzi autonomia-erkidegotan -Euskadi haien artean dago-, eta sektoreak premiaz eskatzen du funtsak berraktibatzea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  2. 2 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  6. 6

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  7. 7

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  10. 10 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zer da auto elektrikoak sustatzen dituen Moves plana?

Zer da auto elektrikoak sustatzen dituen Moves plana?