«Debemos tener las puertas abiertas para quienes deseen acercarse al euskera»

El lehendakari, Imanol Pradales, abrió ayer las puertas del palacio de Ajuria Enea para celebrar el Día Internacional del Euskera junto a representantes institucionales y del ámbito de la cultura y la sociedad vascas. En el acto, que tuvo lugar en el espacio Elkargunea y congregó a unas 200 personas, el presidente autonómico hizo una invitación a la ciudadanía para que «encienda la luz del euskera y elija hablarlo desde el deseo». El lema escogido para la ocasión fue 'Euskara nigan, zugan, gugan' (El euskera en mí, en ti, en nosotros).

Durante su discurso, Pradales destacó que «el reto estratégico de país es definir las bases y principios de las próximas décadas en el proceso de revitalización del euskera. Y en eso estamos, en conseguir nuevos caminos y nuevas complicidades desde lo que nos concierne, y trabajando juntos en procesos para dibujar el futuro de la lengua vasca, en el marco de la estrategia 'Jauzia Gara'». En esa línea, puso en valor a todas las personas que se acercan al euskera y quiso «invitarles a que crucen las puertas de nuestra casa», porque «las tenemos abiertas para ellos».

No obstante, también aprovechó la ocasión para hacer «autocrítica» e instó a los invitados a hacerla con él. «Hace unos días, una persona comprometida con el aprendizaje del euskera -que que lleva tiempo esforzándose para aprenderlo-, me trasladó que, aunque sabe que le va a venir muy bien para su futuro, no lo estudia solo con ese propósito. Fue bonito porque me explicó que le encantaría comunicarse y relacionarse también en esta lengua para abrir así nuevas conexiones con otro mundo cultural». El lehendakari le respondió que, «afortunadamente», él había tenido «la suerte de aprenderlo en la ikastola» y que «valoraba mucho el paso» que estaba dando. «También le agradecí sus palabras. Pero lo siguiente que me dijo me sorprendió negativamente. Al parecer, acababa de estar en un pueblo mayoritariamente euskaldun y se había sentido incómoda. Como si su euskera no fuese lo suficientemente bueno», lamentó.

Ante esta situación, el líder jeltzale quiso lanzar «un mensaje claro» a la sociedad vasca: «Valoramos a todas y cada una de aquellas personas que se acercan al euskera. Y no solo eso, lo celebramos como un éxito colectivo, porque la comunidad del euskera debe ser siempre un espacio abierto, que acoge a quien se acerca». Así, reclamó la importancia de «entender todas las realidades» y trajo a colación las letras de populares grupos del panorama musical euskaldun para trasladar el mensaje: «Como canta Bulego, 'el euskera nos ha llegado de boca en boca y lo vamos a mantener vivo palabra a palabra'. Zetak también reclama que 'el siguiente paso es nuestro' y en mi opinión ese es el secreto más bonito del euskera: que cuando alguien da un paso a su favor, avanzamos todos».

Pradales siguió con una frase de la cantante Idoia Asurmendi que reivindica que «este pueblo es de todos y vosotros somos nosotros», y finalizó su discurso citando unas palabras de Xabat Ilarregi, vencedor el pasado fin de semana del Campeonato de Bertsolarismo de Navarra: «Para que el pueblo y la lengua no acaben creando dos bandos, debemos despertar y mover nuestras lenguas igual que hacemos con nuestras piernas. Porque si nos dormimos, esta tierra se quedará sin el euskera, y un pueblo que pierde su idioma ya no es un pueblo».

En palabras del lehendakari, este reto de país está «en la cabeza, los labios y los corazones de todas las personas, agentes e instituciones. Depende de ti, de mí y de nosotros, así que hagámoslo posible entre todos», reclamó .

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, también quiso reivindicar el «carácter inclusivo» del Día Internacional del Euskera y destacó la «carga simbólica» que supone que el lehendakari «haya abierto por primera vez las puertas de Ajuria Enea» para dicha celebración. «Quiero invitaros a todos a que os acerquéis al euskera. Sobre todo a aquellos que no lo entendéis u os da miedo, porque esta lengua también es vuestra», insistió. Asimismo, tuvo palabras de «agradecimiento» para quienes «impulsan la lengua» y apeló a «seguir generando, entre las instituciones y la sociedad, las condiciones para que nuestro idioma avance».

Manifiesto conjunto

En el acto, que también contó con la presencia del presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; consejeros del Gobierno vasco y representantes de las tres diputaciones forales, se realizó una lectura conjunta del manifiesto del Gobierno vasco, las diputaciones forales, Eudel y Uema. Esta declaración institucional llegó en forma de performance cultural, dentro de una representación teatral. Para el deleite de los asistentes y con el objetivo de despertar «deseos y emociones positivas», se conbinaron música, danza y lectura.

Andrés Urrutia: «Falta el convencimiento de que es un elemento apto para el día a día» El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, cree que el euskera es como «la gota malaya que entra poco a poco» en la sociedad, pero pidió aumentar su uso cotidiano porque «falta el convencimiento de que es un elemento apto para el día a día». No cree que las sentencias judiciales «interfieran», sino que son «consecuencia del sistema», y defiende incidir en la formación de los jueces y en la sensibilización de que el euskera es «decisivo y configurador de esta sociedad». En una entrevista radiofónica, Urrutia destacó ayer que el euskera «es un factor de cohesión social y exige su uso todos los días». A su juicio, se ha avanzado «mucho» en la expansión social del idioma y en el convencimiento de que «es un elemento imprescindible en esta sociedad». «Esto hace 40, 50, 60 o 70 años era impensable», subrayó.