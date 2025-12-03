El euskera se hace fuerte en las pantallas de cine

Los cineastas Aitor Arregi y Paul Urkijo hablan de la evolución de las producciones en lengua vasca. «Nos hace más únicos y eso a la gente le gusta»

El vitoriano Paul Urkijo charla con una de las actrices durante el rodaje de Gaua, su última película, que aún está en los cines.

En el año 2000, Asier Acha, Aitor Arregi, Xabier Berzosa, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga crearon el grupo Moriarti, la prestigiosa productora vasca que en este cuarto de siglo ha llevado el euskera a los cines con grandes títulos como 'Loreak' (2014), 'Handia' (2017) y 'Maspalomas' (2025). La primera cinta hizo historia al convertirse, con sus misteriosos ramos de flores, en el primer filme en lengua vasca seleccionado por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar; la segunda obtuvo 10 Premios Goya gracias al emocionante relato de un famoso gigante guipuzcoano que acabó recorriendo medio mundo dada la excepcionalidad de su tallaje; y la tercera, estrenada el pasado septiembre, ha conquistado a la crítica con las vivencias de Vicente, un septuagenario que, al volver de Canarias y entrar en una residencia en su Donostia natal, se ve empujado a volver al armario y ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

El cine en euskera ha vivido una eclosión desde principios de siglo y en este Día Internacional de la Lengua Vasca algunos de sus protagonistas han querido salir del celuloide para explicar cómo es la situación detrás de las pantallas: «Cuando nosotros empezamos esto era un desierto, no había producciones en euskera», explica el cineasta guipuzcoano Aitor Arregi, director de 'Handia' y 'Maspalomas', así como de 'La trinchera infinita' (2019) y 'Marco' (2024). Nacido en Oñati en 1977, quien también fuera guionista de 'Loreak' pone en valor no haber tenido que abandonar nunca su tierra para dedicarse al cine —«algo impensable hace unos años»—, y marca como punto de inflexión el estreno en 2005 de 'Aupa Etxebeste!', la ópera prima de Telmo Esnal y Asier Altuna, en la que una familia finge irse de vacaciones para tratar de esquivar el qué dirán. «De pronto, el público vio la oportunidad de consumir cine en euskera divertido y de buena calidad», apunta.

Paul Urkijo (Vitoria, 1984) es otro de los nombres de moda en la ficción euskaldun. Largometrajes como 'Errementari' (2017), 'Irati' (2022) y su recién estrenado 'Gaua' (2025) lo consagran como referente de nuestro cine fantástico y mitológico, y es habitual ver sus trabajos en festivales como Sitges, Donostia, Eslovenia e incluso Canadá. No aprendió euskera en casa, pero los cuentos tradicionales que tanto le apasionan sí le llegaron a través de esta lengua y, quizás por eso, cuida cada detalle con «frases y rimas» capaces de transportarnos al siglo XVII, y hasta «refranes del sacerdote y antropólogo José Miguel de Barandiaran», referente euskaltzale.

Los cineastas del grupo Moriarti Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, durante el rodaje de la película 'Maspalomas'. | Nagore Aranburu, en una escena del largometraje 'Loreak'. | Olaia Aguayo, en el filme 'Jone, batzuetan'.

Urkijo considera «vital» que el público siga acudiendo a las salas para ver cine en euskera si se quiere garantizar su continuidad y subraya, además, la importancia que han tenido en los últimos años las ayudas públicas al sector. Ese apoyo ha crecido de forma notable: en 2021, el Departamento de Cultura y Política Lingüística destinó 2.268.000 euros a la creación y producción de largometrajes, documentales y cortometrajes en euskera, además de a la promoción de festivales y otros elementos del ecosistema audiovisual. Y en 2025 esa cifra se ha multiplicado por cuatro, hasta alcanzar los 9.357.675 euros, un salto que refleja el cambio de dimensión que está experimentando la industria y que evidencia la consolidación del cine en lengua vasca en el siglo XXI.

A ese impulso institucional se suman los 8,7 millones que EiTB ha dedicado este curso a contenidos en euskera: 6,7 millones para películas (ahí entrarían, por ejemplo, 'Jone, batzuetan', 'Karmele', 'Faisaien irla', 'Gaua' y 'Maspalomas'), y 2 millones para series (entre ellas, 'Desagertuta' —top 10 sostenido en Netflix España— y 'Zeru Ahoak', protagonizada por Nagore Aranburu). Además, hay otros estrenos previstos para 2026, como los largometrajes en euskera 'Sacamantecas', 'Inurri itsuak', 'Yerma' e 'Hiru olatuak' –también de Paul Urkijo–, y las series 'Argi gorriak', protagonizada por Itziar Ituño, y 'Odol ilargia'.

Los detalles Historia La producción 'Au pays des basques' trajo en 1930 las primeras palabras en euskera a la gran pantalla. En 1956, llegó 'Gure Sor Lekua' el primer largo euskaldun, aunque el audio está desaparecido. Y el último gran salto vino con 'Aupa Etxebeste!', en 2005.

Ayudas. El Gobierno vasco ha aportado 9,3 millones de euros en 2025 para las producciones en euskera y EITB, 8,7 millones.

«Un 'Braveheart' euskaldun»

Arregi, «muy cauteloso» ante el temor de que un cambio político pueda frenar este avance, celebra también el sistema de deducciones fiscales implantado en nuestro territorio. «Para hacer buen cine hay que acumular horas de rodaje: equivocarse, aprender y crecer. Es muy bonito soñar con un 'Braveheart' euskaldun, pero sería imposible sin la experiencia que nuestros técnicos han adquirido en los últimos años». Por eso insiste en que «hoy por hoy, no tenemos que tener envidia de nadie» y reprocha a quienes «ponen 'peros' a todo», que «hace veinte años esto era un páramo y, aun así, hemos logrado abrirnos paso».

En esa línea, recuerda que «en este pueblo tan industrializado de la máquina herramienta siempre ha habido una pulsión hacia el cine. En los años noventa se veían muchos apellidos vascos en los créditos de las películas y ahí surgieron directores como Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem, Enrique Urbizu y Álex de la Iglesia». Afortunadamente —añade— algunos agentes «han sabido leer esa pulsión» y han traído una «motivación extra para que los que nos dedicamos al cine hagamos propuestas y pensemos que es posible». «Basta con fijarse en cómo el Zinemaldia ha potenciado el cine euskaldun en Zinemira y en la sección oficial, y en otros festivales como Zinebi en Bilbao y Euskal Zine Bilera en Lekeitio».

Respecto a la elección del idioma en sus películas, Urkijo responde que «como mis trabajos están basados en la mitología y tradición vascas, la lógica dicta que deben ser en euskera». «Me guío por el sentido del corazón, no del capital, pero es que, además, hemos visto cómo en el extranjero y en todas partes nos valoran porque somos diferentes y eso a la gente le gusta». Los Moriarti, por su parte, deciden orgánicamente qué idioma necesita la película. «'Marco' tenía que ser en castellano y catalán, y en 'La trinchera infinita' no podía faltar el acento andaluz. Pero si la historia de Vicente es en Donostia, pues te hace más ilusión contarlo en euskera porque tú eres vasco y tienes esa sensibilidad. Y no sólo eso, de esta manera tienes la sensación de que estás haciendo una aportación especial a nuestra filmografía y que estás creando referentes para los que vengan por detrás. Es verdad que igual en castellano te hacen más caso en otros sitios, pero eres más único haciéndolo en lengua vasca», concluye.

Ampliar Ainhoa Larrañaga, durante el rodaje de la serie 'Desagertuta'. «Grabar 'Desagertuta' en dos idiomas ha sido muy antropológico» En un momento en el que buena parte del consumo audiovisual ha migrado de las salas tradicionales a las grandes plataformas televisivas, Netflix ha emitido 'Desagertuta' ('Desaparecido'), la primera serie grabada íntegramente en euskera y castellano, de la mano de las productoras Pausoka y Zebra Entertaiment. La actriz y cantante Ainhoa Larrañaga (Hernani, 2000) —rostro habitual de 'La que se avecina', que también participó en tres temporadas de 'Go!azen' y en 'Servir y proteger'— interpreta a María, una de las protagonistas de esta gran producción rodada en Gipuzkoa y dirigida por Estel Díaz y Jabi Elortegi. Larrañaga se confiesa «orgullosa» con el hito logrado de haber trabajado desde las dos lenguas en esta serie en la que un adolescente desaparece sin dejar rastro. Y asegura que «ha sido una experiencia súper antropológica». «Me ha permitido jugar y ahora soy una actriz mucho más flexible». Sus casi diez años de experiencia en la pequeña pantalla la avalan como voz experimentada de la ficción televisiva y considera que en este tiempo el producto euskaldun «ha pasado a priorizar la calidad por encima de la cantidad». Así, celebra que en 'Desagertuta' «los actores y el resto del equipo nos hemos sentido más protegidos». Larrañaga sonríe al recordar que su madre, profesora de euskera de Bachillerato en el IES Usandizaga BHI de Donostia, se «emocionó más al saber que iba a protagonizar un spot de Euskaraldia –ejercicio social para cambiar hábitos lingüísticos– que cuando unos días antes me dijeron que ficharía por 'La que se avecina' en Telecinco (ja, ja,)». Y sobre el Día Internacional del Euskera que se celebra hoy, opina que es estupendo que estas iniciativas se lleven a cabo porque «hay que cuidar nuestra lengua materna». Una opinión compartida con Aitor Arregi, que lamenta que «vivimos en una época muy cínica. Somos unos resabidos, ya sea criticando las películas, como en la vida. Que no es suficiente, pues claro que no es suficiente, pero ayuda y es positivo. Muchas veces creo que estamos más cómodos con la estética del perdedor y diciendo que todo está mal, que reconociendo que lo que hemos conseguido está guay», critica. Tanto ellos como Urkijo, reconocen que en los rodajes el castellano sigue imperando por encima del euskera, «porque mucha gente del equipo no es de aquí y el euskaldun acaba sacrificando su lengua». Aun así, son de los que prefieren ver el vaso medio lleno. De hecho, la actriz confía en que, «vista la calidad del cine que se hace aquí, antes o después acabaremos consiguiendo un Oscar». Ea egia den!