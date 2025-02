¿Quieres dártelas de joven? Pues no des tantos 'likes'

Darle 'me gusta' a una publicación en una red social se está convirtiendo en algo peliagudo y hasta polémico. Resulta que en los mundos actuales, ... darle al 'like' con asiduidad genera todo lo contrario a algo bueno... y lo que es peor, denota que somos unos carcamales.

El debate ha saltado a los medios por Iker Casillas. Sí, el exportero del Real Madrid y la Selección Española. Resulta que a principios de este mes su actividad en redes sociales ha generado mucho revuelo porque le daba 'me gusta' a publicaciones a diestro y siniestro. Lo mismo apoyaba algún tuit de Isabel Díaz Ayuso que de Irene Montero, que no pueden estar más en las antípodas.

«Yo lo de Casillas me lo tomo más como una vacilada», ríe Fátima Martínez, consultora de marketing y redes sociales. Pero apunta algo más serio: los 'likes' tienen más miga de lo que parecen y dicen mucho más de nosotros mismos de lo que creemos. En algunos casos, demasiado. «Se ve muy bien con la maniobra de X, cuando hizo que se ocultara quién le da 'me gusta' a un tuit», señala la experta. Esto, que se activó hace solo ocho meses, resultó «liberador para muchos usuarios», que pudieron mostrar sus afectos en algunas publicaciones sin tener que pasar por el escrutinio y hasta el escarnio público.

Lo cierto es que el botón del 'like' es importante en redes sociales y prescindir de él es prácticamente imposible. Primero, porque «dejarías a ciegas» a las empresas y agencias de marketing digital y de influencers, que utilizan este parámetro (en combinación con otros) para elegir con quién trabajar o no. Es una métrica más real que el número de seguidores, ya que estos se pueden 'comprar'. Sin embargo, trucar los 'likes' es algo muy complicado.

'Likes' irritantes

Pero también es imposible quitar el botón de 'me gusta', porque... ¿a quién no le encanta recibir 'likes' en sus vídeos de TikTok o en sus 'stories' de Instagram? «Fíjate que en en esta última los puedes ocultar y casi nadie lo hace. Al final, son un reconocimiento social y dopamina para nuestro cuerpo. Te animan... te dopas con ellos», relata Martínez, Y hasta se puede experimentar cierto «mono» si un día una de tus publicaciones recibe menos de los habituales. Todo ello demuestra que en el fondo, y también en la superficie, los 'likes' son parte de nuestra vida social.

«Los chicos de entre 13 y 18 años publican menos y en grupos privados. Se exponen menos al público general» Fátima Martínez Consultora de marketing y redes sociales

Ahora bien, ¿en qué momento saltamos de esto a considerar un vejestorio a alguien que lo usa con asiduidad? «No es que seas viejo por dar 'me gusta', va más allá y tiene que ver con nuestra propia evolución en las redes sociales», señala la experta.

¿Se ha fijado en cómo se comunica la chavalería a través de redes sociales? Las suyas, eso sí, porque Facebook para ellos es un dinosaurio. «Si nos vamos a los usuarios más pequeños, con edades entre los 13 y los 18 años, nos damos cuenta de que publican menos. Su exposición pública es más pequeña», indica. «Lo que publican lo hacen en grupos reducidos y privados, a través de 'stories' que duran 24 horas o con mensajes directos. Y para reaccionar les gusta utilizar emojis que conforman su propio código», un lenguaje particular. Es decir, que un 'like' para ellos no significa lo mismo que para los que ya tenemos una edad. No es el 'hola, te he visto' que creemos, es la nada... y hasta les irrita. De ahí también que lo consideren de viejos.

Sin perder el tiempo

Los adultos, «que ya llevamos muchísimos años en redes», hemos evolucionado mucho en la forma de actuar en estos espacios. Al principio nos dejamos llevar por la novedad y todo era más fácil. Usabas el 'me gusta' para decir que estabas ahí y no perdías mucho tiempo. Te importaba relativamente». Luego, llegó la fiebre de los emojis y sustituimos los comentarios, que también dejábamos, por las caritas sonrientes, enfadadas, sorprendidas...

- ¿Y ahora?

- Pues ocurre que depende de la red social de la que hablemos, las personas mayores ni interactúan. Además, hay que distinguir entre los perfiles de amigos y familiares, y el resto. Y tampoco es cierto que demos 'likes' de manera indiscriminada: antes igual lo hacías con Fulanita cada vez que publicaba porque te caía bien, pero ahora, como ya no es así, directamente la pasas, haces 'scroll'.