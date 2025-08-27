El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir verano

Ni la sangre dulce atrae a los mosquitos ni hay que hacer la digestión antes de bañarse: mitos del verano que hay que desterrar

No te creas todo lo que has oído desde crío: muchas de esas 'verdades absolutas' propias de esta época no tienen ninguna base

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:04

Escucha la noticia

5 min.

Será el calor, será que dejamos el cerebro en ahorro energético y no tenemos ganas de poner las cosas en entredicho... pero lo cierto es ... que el verano es una época muy fecunda en cuanto a mitos, falsas creencias y tonterías en general que nos acabamos tragando sin cuestionar nada ni un segundo, a menudo porque han llegado a nosotros de generación en generación y el ser humano, por lo que sea, tiende a quedarse ese tipo de 'herencias'. He aquí un listado de las más habituales (y seguro que más de uno se lleva una sorpresa).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ni la sangre dulce atrae a los mosquitos ni hay que hacer la digestión antes de bañarse: mitos del verano que hay que desterrar

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Ni la sangre dulce atrae a los mosquitos ni hay que hacer la digestión antes de bañarse: mitos del verano que hay que desterrar