Contacto cero: la técnica para zanjar una relación sin recaídas

Terminar una relación es difícil. Además, se trata de un proceso que se suele dilatar en el tiempo. Empieza cuando uno de los miembros de ... la pareja detecta que algo no va bien, pero pueden pasar semanas hasta que lo confirma y finalmente se decide a dar el paso de comunicarle al otro que lo quiere dejar... de la mejor manera posible. Poco se habla, sin embargo, de lo que viene después.

Rehacer la vida en solitario puede resultar complicado, especialmente si nos ha dejado con el corazón roto. Los sentimientos hacia la otra persona no desaparecen de la noche a la mañana y superar esa situación pasa, a menudo, por negar su existencia en todos los planos posibles. El mero hecho de toparnos con una foto de ese ex en las redes sociales o conocer sus planes de futuro por boca de terceros puede echar al traste el proceso de 'sanación'.

A este respecto, la Psicología recomienda emplear la técnica conocida como contacto cero: evitar saber del otro por todos los medios. Para la directora del centro psicológico SMC, Sofía Rademaker, «es de especial importancia cuando la relación es tóxica, abusiva o genera un sufrimiento emocional recurrente».

Desde un punto de vista práctico, el contacto cero implica no llamar ni enviar mensajes al otro; bloquear su número y desactivar cualquier notificación aparejada; evitar aquellos lugares en los que es más probable que nos lo encontremos (o nos traigan recuerdos de la relación); no interesarnos por su vida a través de amigos comunes y suprimirle de nuestras redes sociales.

Esto último, el llamado contacto cero digital, es quizás lo más costoso: «Seguir viendo las actualizaciones y publicaciones de la otra persona es una forma de mantener el contacto. A veces, incluso más perjudicial que la interacción directa –explica Rademaker–. Esto se debe a que este tipo de contacto alimenta fantasías en las que la persona se plantea escenarios posibles o se imagina lo que la otra persona podría estar sintiendo o pensando, sin poder contrastarlo. Aquí entran en juego todo tipo de pensamientos irracionales que pueden entorpecer el proceso de 'curación', en especial debido a la propia esencia de las redes sociales, en las que se suele mostrar lo 'mejor' o 'más bonito' de las vivencias y es fácil generar conclusiones erróneas acerca del estado del otro».

Los errores más comunes

Más allá de este contacto indirecto con nuestro ex, el principal error que cometen quienes se atreven a poner en práctica esta estrategia es el de pensar que están haciendo algo mal: «Los pacientes suelen preguntarse: 'Si lo estoy haciendo todo como se debería, ¿por qué me sigo sintiendo fatal?'. Y es que como todo proceso de duelo, no es tan fácil ni tan directo como pudiera parecer», advierte la directora del centro SMC.

A lo anterior, la psicóloga de Well Being Majadahonda, Laura Requena, añade que hay que dejar de idealizar la historia que dejamos atrás: «Es habitual recordar únicamente lo bueno y distorsionar o relativizar lo malo para aferrarnos a la idea de que la relación puede funcionar si le damos una segunda oportunidad. Esto conduce inevitablemente a recaídas –prosigue la experta–. Toda relación tiene su parte más satisfactoria y su parte más insatisfactoria y si la insatisfactoria ha hecho que no funcionara, no va a dejar de existir».

Desde otra óptica

Cabe preguntarse, no obstante, si llega un momento en el que es posible retomar la comunicación con el otro desde una óptica distinta, ya sin intereses románticos ni reproches de por medio. Dicho de otra forma: ¿es el contacto cero irreversible? Para Requena, todo depende del contexto, pero, en términos generales, «si una persona, a través de la terapia, consigue llenar el vacío que dejó su expareja sin recurrir a la dinámica tóxica y disfuncional que acabó con la relación, sin la necesidad imperiosa de retomarla, podría recuperar la comunicación bajo un nuevo prisma. Me gusta pensar en las personas como piezas de un puzle que encajan hasta que en algún momento sus conflictos individuales lo imposibilitan. Así, no se trata tanto de culpar a una u otra persona sino de que cada una se responsabilice de sus errores».

Existen, no obstante, situaciones en las que una política de contacto cero resulta poco aconsejable. Las expertas coinciden al señalar las relaciones con hijos en común –donde los niños pueden convertirse en sufridos 'mensajeros'–, aquellas en las que se comparten familiares cercanos y las inherentes a entornos laborales o académicos. «También hay personas que han pasado el duelo en pareja porque el amor se ha transformado en aprecio y cariño, tras diluirse la pasión. Estas no necesitarían de un contacto cero, ya que perfectamente pueden convivir y estar», sentencia Requena.