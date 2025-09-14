El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivir | Padres e hijos

Vuelta al cole: así se forja la pesadilla del bullying

Se inicia «tanteando» a la posible víctima, a la que convierten pronto en «la piñata de la clase»

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:12

Escucha la noticia

5 min.

La autoestima tiene una 'cara B': a veces, se edifica desde el miedo del otro. «Hay quien construye su autoestima demostrando poder, superioridad o control ... sobre los demás. Que cree que su valía depende de su capacidad para dominar o intimidar». El perfil, entre otros, del niño acosador. Lo retrata P. Duchement, ingeniero informático, profesor y perito judicial experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores en 'Te espero a la salida' (Vergara), un manual contra el bullying. En el libro, el autor decribe las llamadas «fases del acoso». Por ellas pasan casi uno de cada diez niños, tantas son las víctimas según las estadísticas. Duchement calcula que 'toca' a «un acosador por cada dos clases». Así someten a sus compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

