El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Padres e hijos

«Me metían caca de perro en el estuche» y otros testimonios del acoso escolar

Víctimas de bullying cuéntan cómo sus agresores les vejaban

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:35

Escucha la noticia

3 min.

El acoso escolar adopta las formas más crueles, desde un chicle pegado en la cabeza, a una paliza en el baño, vejaciones sexuales y ... un rosario de humillaciones en público que destrozan la autoestima de las víctimas. Estos son algunos de los testimonios que se recogen el libro 'Te espero a la salida'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  2. 2

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  3. 3 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  6. 6 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  7. 7

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  8. 8

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  9. 9 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  10. 10

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Me metían caca de perro en el estuche» y otros testimonios del acoso escolar

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Me metían caca de perro en el estuche» y otros testimonios del acoso escolar