Cómo meter toda la ropa para las vacaciones... en una maleta de mano

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina no queda otra que empezar a pensar en la maleta. Lo de escapar ... de la rutina durante unos días –los afortunados que puedan, claro está– suena espectacular en nuestra cabeza, pero preparar el equipaje es quizás la cosa que más pereza nos da a la hora de organizar un viaje, aunque sea para ir al pueblo un fin de semana.

¿Por qué? «En la maleta, que es un espacio pequeño y limitado, nunca somos capaces de meter la ropa justa. Siempre, incluso teniendo el plan completo atado, nos obsesionamos con añadir los famosos 'por si acasos'. Error. Así es como se cuelan un montón de prendas innecesarias y terminamos con un maletón lleno de cosas que no necesitamos. Una maleta de cabina es más que suficiente para un viaje de una semana, así que imagínate para una escapada de cinco días», asegura Patricia Eguidazu, experta en moda y autora del libro 'El día que dejé de comprar ropa' (Ed. Destino).

Estas son las claves para organizar el equipaje con todo lo necesario para las próximas vacaciones sin necesidad de cargar con bultos imposibles y encima poco prácticos.

La cantidad justa de ropa

«Lo primero que debemos hacer antes de empezar a sacar toda la ropa del armario es pensar qué es exactamente lo que vamos a hacer en esos días para elegir la cantidad justa de prendas y que además sean lo más versátiles posible, porque no es lo mismo un destino de ciudad que uno de playa o de montaña con excursiones», aclara la experta. Con esto claro, el siguiente paso es planificar dos looks diarios, el de día y el de noche. «Y asumir que vas a llevar exactamente la misma ropa en el viaje de ida y en el de vuelta»

Usa dos veces la misma prenda

Para Patricia Eguidazu, el «truco fundamental» para sacarle el máximo partido a la maleta es reutilizar la ropa. «Repetir no es malo. Cada prenda puede ser usada dos veces sin problema y no tienen por qué ser seguidas. Es decir, puedes ponerte el mismo pantalón dos noches, dos días o una noche y un día diferentes, por ejemplo. Aunque mi recomendación es que lo que te pongas por la noche, lo repitas casi tal cual a la mañana siguiente. Normalmente cuando vamos de viaje, pasamos a la tarde por el hotel o el apartamento para darnos una ducha y salir de nuevo. Pues bien, puedes repetir esa ropa a la mañana siguiente porque la has usado muy poco tiempo: reutiliza de noche a día y no de día a noche», argumenta.

Cinturilla elástica, tu gran aliada

Otro tema muy importante y que no siempre tenemos en cuenta a la hora de hacer la maleta es que «debemos primar la comodidad ante todo. Cuando vamos de viaje, normalmente cambiamos de alimentación, muchas veces comemos peor, bebemos más... y eso nos hincha, sobre todo por las noches. Así que mete pantalones y faldas con cinturilla elástica para evitar este problema».

Un pantalón que combine con cinco partes de arriba

Para facilitar los looks y no tener que comernos demasiado la cabeza, sigue la máxima de que cada pantalón o falda que lleves combine con, al menos, cinco partes de arriba. «Los de loneta de algodón, por ejemplo, son muy versátiles. Además, te los puedes poner muchas veces sin necesidad de lavarlos (basta con ventilarlos por la noche) y es un tejido fácil de limpiar si se mancha». Evita, eso sí, linos y sedas porque se arrugan mucho.

Para cinco días es más que suficiente con tres de partes de abajo, cinco camisetas, un jersey o sudadera, la ropa interior y el pijama. En cuanto a los accesorios, «elige un bolso mediano que te sirva para todo, un cinturón, un collar llamativo, una gorra... y olvídate de los por si acasos. Lo más probable es que no los necesites».

¿Y el calzado?

Los zapatos suelen ser otro motivo de conflicto porque ocupan mucho espacio. «Sim-pli-fi-ca», insiste Patricia Eguidazu. Salvo que tengas algún evento especial o que requiera de un calzado determinado, basta con dos pares: unas zapatillas de deporte cómodas (que llevarás puestas) y un zapato más arreglado (mocasín, sandalia...).

Rebaja las expectativas

Hay que ser realista con las posibilidades del viaje. «No podemos hacer el equipaje pensando que van a pasar cosas que luego no ocurren, aunque las deseemos. Es lo que yo llamo maleta por aspiracionalidad. ¿Que te gustaría poder ir a una mega fiesta en la ciudad que vas a visitar? Por supuesto. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que no, así que ahórrate el modelito».

Dobla en rollos para que la ropa no se arrugue

«Doblar la ropa en rollos cumple una doble función: se arruga mucho menos que si lo haces de la manera tradicional y, además. ves todo lo que llevas».