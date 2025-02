¿Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar las sábanas? ¿Y el pijama?

Carmen Barreiro Viernes, 28 de febrero 2025, 19:07 Comenta Compartir

La semana pasada, la actriz Anna Castillo desató una pequeña polémica en el programa 'La Revuelta' al contestar con toda naturalidad a una de las ... preguntas de David Broncano. Y no, no fue ni sobre su patrimonio, ni sobre cuántas veces ha tenido sexo en el último mes (un millón y 20 veces, por cierto). Fue una pregunta mucho más de andar por casa. En un momento de la entrevista, surgió la duda de cada cuánto se deben cambiar las sábanas de la cama, a lo que la protagonista de 'Su Majestad' respondió con un contundente 'una vez a la semana' para sorpresa de Broncano, al que le pareció demasiado. «Hasta tres semanas he estado yo con las mismas sábanas», anunció. Como no se ponían de acuerdo, decidieron hacer la pregunta al público, que se encontraba claramente dividido entre los que también las cambian semanalmente (algunos incluso con mayor frecuencia) y los que no las tocaban en un mes.

Como la cuestión generó tanta polémica y la respuesta quedó en el aire, hemos decido plantearle la pregunta a las expertas de The Home Academy, la primera escuela especializada en organización del hogar. Y esta es la respuesta: «La frecuencia de lavado de los textiles de una casa varía mucho en función de su uso. No se mancha igual la cortina del dormitorio que la toalla que utilizamos para secarnos las manos o los trapos de cocina, por ejemplo. Pero en el caso de las sábanas, lo aconsejable es que pasen por la lavadora una vez a la semana, salvo circunstancias excepcionales en las que se pueden ensuciar más de lo normal». ¿Y como deberían lavarse? «Si son de algodón y están muy sucias, es recomendable lavarlas en agua caliente (60 grados) con el detergente habitual. Si las manchas requieren una mayor desinfección, se puede añadir en el cajetín del suavizante oxígeno activo, vinagre de limpieza o unas gotitas de aceite esencial de árbol de té», aconsejan las expertas. Y ya puestos, hemos aprovechado para preguntarles por la frecuencia de lavado de otros textiles de la casa. Dormitorio La limpieza de la ropa de cama es de las que más dudas genera. Aclarado el tema de las sábanas, bajera y fundas de almohada incluidas, vamos explicar cómo lavar el resto de la ropa blanca. Funda nórdica y relleno: si usamos sábana encimera, la funda debería meterse en la lavadora una vez al mes, pero si nos tapamos directamente con ella, hay que lavarla una vez por semana con el resto de la ropa de cama. «El relleno, sin embargo, se lava al acabar los meses de frío y siempre a la temperatura máxima que nos permita la prenda». Cubrecolchones: «Una vez al mes, coincidiendo con el día de cambio de sábanas». Pijama: esta es otra de las prendas que causa polémica. En condiciones normales, la recomendación es lavarlo una vez a la semana, pero si se suda mucho, «cada vez que sea necesario». Ropa interior, calcetines: a diario, separando los colores claros de los oscuros y siempre en frío o a 30 grados. «Aconsejamos utilizar bolsas de lavado para que sea más eficaz tenderlos». Sujetador: una vez a la semana. «Si es delicado, a mano y si no en una bolsa de lavado en lavadora a 30 grados máximo». Cuarto de baño Esta es una de las zonas de la casa donde se acumulan más bacterias por la humedad del ambiente, así que se debe ser muy escrupuloso con la limpieza. Toallas: las de baño una vez a la semana y las del lavabo cada tres días a 60 grados. Alfombrilla: una vez a la semana con el resto de las toallas del baño. Cortina de la ducha: cada tres meses y en lavadora siguiendo las indicaciones del fabricante. Salón Es uno de los espacios donde más tiempo pasamos, por lo que sus textiles también se ensucian. Mantas: las expertas aconsejan que se ventilen bien una vez a la semana y lavarlas al terminar la temporada de frío. «Si son de lana se deben meter en la lavadora en el programa especial para lana y a 30 grados como máximo para que no se 'afieltren'», precisan en The Home Academy. Fundas de los cojines: «Si son decorativas, basta con lavarlas una vez al año, pero si se usan para apoyar la cabeza, deben meterse en la lavadora una vez al mes, con la cremallera cerrada y a la temperatura aconsejada por el fabricante. Cortinas: cada seis meses para retirar el polvo acumulado. De todas formas, se debe comprobar antes que pueden lavarse en lavadora. Si no es posible, la alternativa es llevarlas a la tintorería en cada cambio de estación. Alfombras: aspirar todas las semanas o cuando sea necesario según su uso. «Se deben limpiar una vez año con un cepillo y un producto multiusos ecológico antes de guardarlas para la siguiente temporada». Cocina Los textiles de la cocina tienen que estar impolutos para evitar que contaminen la comida. Manteles, salvamanteles y servilletas de tela: cada 3 ó 4 días. Es recomendable eliminar primero las manchas en seco (frotando con jabón) y después meterlos a la lavadora. Paños: lo habitual es lavarlos también cada 3 ó 4 días. Los que que se usan para secar el menaje, conviene dejarlos al aire después de utilizarlos para que no huelan a humedad. Se pueden lavar a 60 grados en la lavadora. Bayetas: cada vez que se utiliza. «Conviene lavarlas a mano con jabón de taco de Marsella, aclararlas bien y secarlas antes de volver a usarlas». Fregona: se lava después de cada uso. «Mete la fregona en un cubo con agua limpia y detergente, muévela haciéndola girar, escúrrela y después deja que se seque. Nunca la dejes sumergida en agua sucia ni la laves en la lavadora».

