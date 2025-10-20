Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon Numerosas plataformas sufren problemas desde primera hora de la mañana por la interrupción de Amazon Web Services (AWS)

A.M. Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

Una de las principales plataformas de infraestructuras en Internet como es Amazon Web Services (AWS), la nube de Amazon, está caída desde primera hora de la mañana de este lunes. Los problemas técnicos afectan a usuarios de todo el mundo, desde las aplicaciones de redes sociales de Snapchat o Goodreads hasta los servidores de videojuegos como Fortnite, Roblox o Clash Royale. Diferentes plataformas están caídas por culpa de los problemas técnicos que registra la nube de Amazon desde esta mañana.

Ampliar Fallos en la plataforma Amazon Web Services (AWS). Downdetector

La conocida página web downdetector.es informa desde las 7 de la mañana -hora peninsular- de problemas técnicos tanto en el servidor de Amazon como en su nube AWS. En Estados Unidos y otros países, por ejemplo, es imposible acceder a Amazon, Amazon Alexa, PrimeVideo, Crunchyroll, Canva, Perplexity o Duolingo. En Europa algunos servicios, como los propios de Amazon, si que están operativos, pero otros presentan los mismos fallos de acceso que en EE UU.

Ampliar Fallos en la plataforma Amazon. Downdetector

AWS confirma la existencia de «un aumento de las tasas de error» en el este de Estados Unidos. Desde la conocida plataforma aclaran que «este problema también podría estar afectando a la creación a través del Centro de Soporte de AWS o la API de Soporte. Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su origen».

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Temas

Amazon

Audiencias