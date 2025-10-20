El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon

Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon

Numerosas plataformas sufren problemas desde primera hora de la mañana por la interrupción de Amazon Web Services (AWS)

A.M.

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Comenta

Una de las principales plataformas de infraestructuras en Internet como es Amazon Web Services (AWS), la nube de Amazon, está caída desde primera hora de la mañana de este lunes. Los problemas técnicos afectan a usuarios de todo el mundo, desde las aplicaciones de redes sociales de Snapchat o Goodreads hasta los servidores de videojuegos como Fortnite, Roblox o Clash Royale. Diferentes plataformas están caídas por culpa de los problemas técnicos que registra la nube de Amazon desde esta mañana.

Fallos en la plataforma Amazon Web Services (AWS). Downdetector

La conocida página web downdetector.es informa desde las 7 de la mañana -hora peninsular- de problemas técnicos tanto en el servidor de Amazon como en su nube AWS. En Estados Unidos y otros países, por ejemplo, es imposible acceder a Amazon, Amazon Alexa, PrimeVideo, Crunchyroll, Canva, Perplexity o Duolingo. En Europa algunos servicios, como los propios de Amazon, si que están operativos, pero otros presentan los mismos fallos de acceso que en EE UU.

Fallos en la plataforma Amazon. Downdetector

AWS confirma la existencia de «un aumento de las tasas de error» en el este de Estados Unidos. Desde la conocida plataforma aclaran que «este problema también podría estar afectando a la creación a través del Centro de Soporte de AWS o la API de Soporte. Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su origen».

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  5. 5

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  6. 6

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  7. 7

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  8. 8

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  9. 9

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  10. 10 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon

Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon