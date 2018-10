¿Cuál es el mejor smartphone de gama alta? Los mejores smartphones, frente a frente / Web Comparamos iPhone XS Max, Google Pixel 3XL, Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 Pro y Xiaomi Mi 8 SARA BORONDO Martes, 23 octubre 2018, 22:35

Las marcas de móviles más conocidas han puesto sobre la mesa sus apuestas para las navidades. Entre los modelos con mejores características (y los más caros) están el iPhone XS Max de Apple, el Pixel 3XL de Google, el Galaxy Note 9 de Samsung, el Huawei Mate 20 Pro y el Xiaomi Mi 8. No siempre es fácil distinguir las diferencias entre modelos, pero ayuda enfrentar sus prestaciones:

iPhone XS Max:la pantalla más grande en un teléfono de Apple

La pantalla Super Retina de 6,5 pulgadas OLED, es la más grande que haya tenido nunca un iPhone, con una calibración y rendimiento excelentes además de iluminación HDR inteligente (muestra colores más reales). Esto, unido al hecho de que tiene más batería que los modelos anteriores y cuenta con unos potentes altavoces, supone que está a la cabeza a la hora de reproducir vídeos.

La rapidez con la que se maneja el XS Max es realmente impresionante, el terminal vuela al mover cualquier 'app'.

Precio: 1.259€ el modelo de 64 GB, 1.429€ el de 256 GB y 1.659€ el modelo de 512 GB. Se vende en tres colores: oro, gris espacial y plata.

Lo mejor: La pantalla es ideal para ver vídeos. La cámara hace buenas fotos hasta con baja iluminación. La velocidad de procesado, impresionante. Es un modelo muy equilibrado en todos sus detalles y ofrece de lo mejor en casi todas sus prestaciones.

Lo peor: 64 GB se antojan cortos teniendo en cuenta el precio base. El NFC solo puede utilizarse para pagar con Apple Pay. Aunque tiene capacidad para dos tarjetas sim, una de ellas tiene que ser virtual, opción que aún no está extendida entre las operadoras de telefonía.

Especificaciones Dimensiones: 15,75 x 7,74 x 0,77 cm. Peso: 208 g. Procesador A12 Bionic con arquitectura de 64 bits y 7nm, Neural Engine. 4GB de memoria RAM Sistema operativo iOS 12. Memoria de 64GB, 256GB o 512GB no ampliables. Batería de 3.174 mAh. Auriculares Earpods con conector Lightning. Doble tarjeta (eSIM y NanoSIM). Asistente Siri. Pantalla Super Retina HD OLED Multi-touch de 6,5» y «notch». Cámara trasera de 12 MP f/1.8 y f/2.4 y grabación de vídeo en 4K y delantera TrueDepth f/2.2 con grabación de vídeo a 1080p. Conector Lightning. Sensores: Face ID avanzado, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental.

Pixel 3XL: una de las mejores cámaras del mercado

Los Pixel no tenían fama precisamente por la calidad de sus pantallas, pero la del 3XL está a la altura de los mejores modelos de la gama alta en tamaño, contraste y viveza de colores. Al no tener jack para auriculares, ha que utilizar unos con conector USB-C, como los Pixel Buds que vienen en la caja.

Conocedor de que el escalón de la parte superior -el llamado notch- no gusta a todo el mundo, Google da la opción de suprimirlo en el 3XL mediante software. Una opción de diseño de lo más criticada incluso por los incondicionales de la compañía.

Tiene una sola cámara en la parte posterior, pero esto no quiere decir que sea peor que otros modelos con dos o tres lentes. Más bien al contrario. Es tal vez la mejor de toda la gama, sobre todo si se utiliza la opción HDR Plus. Con ese único sensor, el software del 3XL es capaz de conseguir el efecto 'bokeh' como mínimo igual de bien que el resto de teléfonos de la gama.

El sistema operativo que utiliza es el Android 9 Pie, al que añade un asistente que va aprendiendo del usuario: adapta para él 'apps' como Youtube o el buscador de Google, ofreciéndole los resultados que mejor respondan a sus gustos. Se vende en tres colores: Blanco (Clearly White), negro (Just Black) y rosa (Not Pink).

Precio: 949 € la versión con 64GB, 1.049 la de 128 GB.

Lo mejor: Saca mediante software el mayor partido posible al hardware. La cámara es su mejor valor sin duda; procesa las imágenes mostrándolas muy similares a la realidad. Funciona con gran fluidez y se configura rápido.

Lo peor: Depende totalmente de los servicios de Google (como muchos otros teléfonos con Android, por otro lado). Al igual que el iPhone XS Max, se pueden utilizar dos tarjetas SIM pero una de ellas debe ser virtual.

Especificaciones Dimensiones: 15,8 x 7,7 x 0,8 cm. Peso: 184 g. SO Android 9 Pie. Procesador Qualcomm Snapdragon 845. Batería Li-Po 3430mAh con carga rápida USB-PD y carga inalámbrica Qi. Conector USB-C. Almacenamiento de 64GB y 128 GB. 4 GB de memoria RAM. Capacidad para dos tarjetas (eSIM y nanoSIM). Pantalla OLED de 6,3» HDR con Gorilla Glass 5 y «notch» Cámara trasera de 12,2MP f/1.8 con OIS y PDAF. Grabación de vídeo 4K y frontal doble de 8+8 MP f/1.8 y f/2.2. Grabación de vídeo Full HD 1080 p. Sensores de huella dactilar, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, luz ambiente, barómetro, reconocimiento facial, magnetómetro.

Galaxy Note 9: pensado tanto para jugar como para trabajar

Samsung ha sacado en un año dos modelos de gama alta: el S9+ y el Note 9, que salió al mercado en agosto y ya ha vendido en su país de origen, Corea del Sur, más de un millón de terminales. No supone una evolución demasiado grande respecto al Note 8 y pone el foco en la productividad. Se vende en tres colores: Ocean Blue, Midnight Black y Lavender Purple, con S-Pen a juego (amarillo en el caso del modelo azul) y dos capacidades de almacenamiento (128 y 512 GB ampliables por microSD).

Una de las claves de este teléfono es la refrigeración por carbono y agua, que permite jugar a videojuegos exigentes gráficamente ya que no se calienta el terminal. El teléfono también se convierte en un ordenador conectándolo al cable DeX (cuesta 50€) y recurriendo a monitor, ratón y teclado. Si se quieren más opciones de conectividad mientras se usa el Note 9 como PC se pueden usar las bases DeX Station (45€) o DeX Pad (70€). No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las 'apps' están optimizadas para este sistema.

Precio: 1.008,99 € el modelo de 128 GB y 1.259 el de 512 GB.

Lo mejor: La refrigeración, la pantalla infinita y un rendimiento basado en la inteligencia artificial contribuyen a que se disfruten más los juegos. El modo DeX, que lo convierte en un «ordenador de bolsillo». Gracias al Bluetooth se pueden hacer presentaciones sin tocar el teléfono, utilizando el S Pen, que también se usa como si fuera un lápiz (el reconocimiento de la escritura funciona bien). La batería tiene potencia suficiente para resistir todo el día.

Lo peor: La cámara no logra ejecutar algunos efectos tan bien como otros terminales de la misma gama. El asistente de voz Bixby es mejorable. Cuesta percibir las mejoras respecto al Note 8.

Especificaciones Dimensiones: 16,1 x 7,64 x 8,8. Peso: 201 g. Sistema operativo Android 8 con personalización Samsung Experience. Procesador Snapdragon 845. Memoria RAM de 6 Gb en el modelo de 128 GB y de 8 en el de 512 GB. Batería de 4.000 mAh con carga rápida e inalámbrica. Capacidad de almacenamiento de 128 Gb ampliables hasta 512 GB más median microSD. Sistema de refrigeración por carbono y agua. Lector de huellas dactilares y escáner del iris. Tarjeta nanoSIM. Conector USB-C. Radio. Salida jack 3,5 mm para auriculares. Sonido con Dolby Atmos. Asistente Bixby. Pantalla infinita de 6,4» Super AMOLED con Corning Gorilla Class 5 en formato 18:9. Distintos perfiles de calibración según la actividad que se realice en cada momento. Cámara dual trasera, una de 12 MP f/1.5-f/2.4 con HDR y otra 12 MP f/2.4, con grabación de vídeo a 4K y una cámara frontal de 8 MP f/1.7 con grabación de vídeo Full HD 1080p con auto HDR. Sensores: Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, barómetro, brújula, voLTE, sensor de ritmo cardíaco.

Huawei Mate 20 Pro: la batería más potente y cámara con opción macro

El último modelo de Huawei ha sido diseñado teniendo en mente dispositivos como el iPhone y los Galaxy; tiene algunas de las características principales de éstos, incluso aumentadas. Lo que más destaca de primeras es la gran capacidad de su batería y una gran pantalla.

La lente gran angular trasera actúa como macro para hacer una foto en detalle a tan solo 2,5 centímetros, algo imposible con otros teléfonos. Además, incluye software para ayudar a enfocar objetos en movimiento. Se puede conectar a una pantalla de forma inalámbrica, lo que es útil para ver fotos o vídeos con más comodidad utilizando el móvil.

La doble NPU del procesador potencia la capacidad de la inteligencia artificial y hace posible que el teléfono reconozca objetos al hacer una foto para destacarlos o se apliquen efectos en tiempo real a la grabación de vídeos.

La parte trasera tiene dos posibles acabados: uno de cristal en brillo y otro mate con rayas que mejora el agarre. Saldrá a la venta en los colores negro, azul medianoche, atardecer y verde esmeralda.

Precio: 1.049€

Lo mejor: La potente batería que puede usarse incluso para recargar otros móviles siempre que esté por encima del 20%. La pantalla ofrece calidad de contraste y brillo aún con mucha luz ambiental. Funciona con gran fluidez. El macro para la cámara es una opción poco habitual e interesante.

Lo peor: La cámara pierde calidad si hay poca iluminación y tiende a saturar o lavar los colores. El escalón en la parte superior, que alberga la cámara de infrarrojos para el desbloqueo facial, es muy ancho, aunque se puede ocultar. Los auriculares que trae la caja, con conexión USB-C, no sacan demasiado partido al teléfono.

Especificaciones Dimensiones: 15,7 x 7,2 x 0,8 cm. Peso: 190 g. Procesador Kirin 980 de 7 nanómetros con doble NPU. 6 GB de memoria RAM. 128 GB de memoria ampliables con tarjeta NM card. Sistema operativo Android 9 Pie con capa de personalización EMUI 9.0. Batería de 4.200 mAh con carga inalámbrica rápida y SuperCharge (carga el 70% del terminal en 30 minutos). Sirve para cargar otro teléfono de forma inalámbrica. Conector USB-C. Reconocimiento facial avanzado. Tarjeta dual SIM. Pantalla de 6,39» AMOLED con relación de aspecto 19,5:9 con HDR, curvada en los laterales. Cámaras Leica, traseras de 40MP f/1.8, 8MP f/2.4 y gran angular de 20MP f/2.2, frontal de 24 MP f/2.0 Sensores: huellas dactilares en la pantalla, gravedad, de luz ambiental, de proximidad, giroscopio, brújula, Hall, láser, infrarrojo y de temperatura de color.

Xiaomi Mi 8: un alta gama a precio de media

El buque insignia de Xiaomi tiene acabados sólidos. La cámara trasera sobresale ligeramente y se suma a la tendencia del 'notch' en pantalla, aunque se puede ocultar mediante software. Además, incluye navegación por gestos muy intuitiva y cómoda.

La pantalla del Mi 8 puede encenderse con dos pulsaciones o al disponerse el teléfono en vertical. Por su parte, el desbloqueo por reconocimiento facial es sorprendentemente similar al Face ID de Apple. El teléfono se vende en cuatro colores: azul, oro, blanco y negro.

Precio: 499€ el modelo de 64 GB y 550€ el de 128 GB.

Lo mejor: Es, con diferencia, el modelo más barato de la gama, pero con prestaciones similares a las de teléfonos más caros.

Lo peor: No incluye tecnología NFC ('contactless'), algo habitual por otro lado en los móviles de Xiaomi. El asistente es mejorable. La aplicación de cámara no ofrece demasiadas posibilidades de personalización ni tiene buenos resultados con poca luz. Los altavoces no son demasiado potentes. Tampoco incluye ranura para tarjeta microSD ni carga rápida.

Especificaciones Dimensiones: 15,4 x 7,4 x 0,76. Peso: 175 g. Procesador Snapdragon 845. 6 GB de memoria RAM. Sistema operativo Android con MIUI. Batería de 3.400 mAh, con opción de carga rápida. Sensor trasero de huella dactilar. Reconocimiento facial. Doble tarjeta nanoSIM. Pantalla AMOLED de 6,21». Cámaras traseras con HDR de 12MP f/1.8 y de 12 MP f/2.4 y delantera de 20 MP. Graba vídeo en 4K a 30 fps y a 1080p tambien a 30 fps. Sensores: de proximidad, giroscopio, acelerómetro, motor vibrador, barómetro, sensor hall.

Conclusión

Aunque a priori los cinco terminales pueden parecer similares, lo cierto es que cada uno ofrece prestaciones diferentes. Para quienes busquen un smartphone potente y a buen precio, el Xiaomi Mi 8 es buena opción, mientras que el Huawei Mate 20 Pro satisfará a quienes hagan uso intensivo del teléfono (y quieran volver a casa con carga en la batería). Por su parte, jugadores habituales y profesionales disfrutarán del Galaxy Note 9 por igual; los aficionados a la fotografía deberían decantarse por el Pixel 3 XL y los asiduos de la manzana mordida encontrarán en el iPhone XS Max el móvil de sus sueños, gracias a una pantalla de infarto.