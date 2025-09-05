'Kirby y la tierra olvidada + El mundo astral': Switch 2 saca lustre a la bola rosa de Nintendo La revisión de Hal Laboratory deja entrever un brillante futuro para el personaje

Como sabrán quienes leyesen nuestra crítica de 'Kirby y la Tierra Olvidada' para Nintendo Switch, la producción de Hal Laboratory superó todos los estándares de la franquicia. Tal así que uno solo podía soñar con lo próximo del estudio, sabedor de que se habían sentado las bases para que la bolsa rosa de Nintendo compitiese de tú a tú con las grandes aventuras tridimensionales de Mario y compañía.

Tres años después de su lanzamiento original, esta Tierra Olvidada recibe su edición definitiva bajo el seno de la flamante Nintendo Switch 2 y con la coletilla de 'El Mundo Astral'. El contenido del juego base se mantiene inmutable, por lo que nos limitaremos a comentar las novedades impresas para que los jugadores veteranos decidan si les merece la pena hacerse con el paquete de mejora disponible en la Nintendo eShop (a 19,99 euros).

Por contra de títulos como 'Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV' o 'Super Mario 3D World + Bowser's Fury', aquí los añadidos se integran en la campaña en lugar de ofrecerse como un modo de juego independiente, accesible desde la pantalla de título. Nos referimos a una ristra de 12 niveles justificados por un nuevo hilo narrativo: la caída de un asteroide con un poder maligno en su interior, el cual debemos sellar rescatando a unas criaturas conocidas como Astralines.

A estas últimas las encontraremos en las nuevas fases; versiones alternativas (ampliamente modificadas) de las vistas en la Tierra Olvidada. Al golpear los cristales estelares diseminados por los recorridos, desplegaremos nuevas rutas que consiguen transformar por completo el sentido del gameplay. Durante las tres horas que nos ha llevado completar este DLC, hemos topado así con enfrentamientos y rompecabezas más que originales, amparados por tres nuevas 'transmorfosis': engranaje (con el que remontar paredes), muelle (para alcanzar plataformas en altura) y letrero, que justifica unos divertidos descensos.

Por lo general, se intuye el esfuerzo de los desarrolladores por ofrecer situaciones y estampas sorprendentes, si bien algunos jugadores hubiesen preferido toparse con niveles que no emanasen de los originales. Quedarán satisfechos, en cualquier caso, con el lavado de cara inherente a esta Switch 2 Edition: no solo las nuevas fases sacan partido al potencial de la consola en cuanto a reflejos y partículas, sino que la aventura de 2022 gana en nitidez, resolución y tasa de frames (tanto en modo sobremesa como portátil). El resultado se asemeja a una colorida película de animación interactiva, al tiempo que deja a las claras el salto técnico que experimentarán las sagas de la multinacional japonesa durante los próximos años.

Otros añadidos de El Mundo Astral son la 'copa definitiva Z' y una nueva máquina de cápsulas en la Ciudad de los Waddle Dees. La primera pondrá a prueba nuestra destreza a los mandos enfrentándonos a los jefes más poderosos del juego (de forma consecutiva), mientras que la segunda extiende más si cabe la enorme vida útil del título: completarlo al 100%, con todas las figuras coleccionables en nuestro haber, puede llevarnos decenas de horas.

En resumidas cuentas, Kirby y la Tierra Olvidada - Nintendo Switch 2 Edition es un imprescindible para cualquier amante de las plataformas que se precie. Si ya lo habías jugado, el contenido inédito y las mejoras tanto visuales como de rendimiento justifican sobradamente el desembolso extra.

