El Tokyo Game Show 2018 arranca con numerosos juegos anunciados para PS4 Judge Eyes / SEGA Judge Eyes y el retorno de Samurai Showdown en la conferencia de Sony SARA BORONDO Lunes, 10 septiembre 2018, 14:03

Sony ha abierto el Tokyo Game Show con una conferencia en la que ha mostrado los juegos que están en desarrollo para PlayStion 4. La estrella de la presentación ha sido Toshihiro Nagoshi, creador de la serie Yakuza, para presentar Judge Eyes, que saldrá el 13 de diciembre en Japón (donde ya hay disponible una demo) y llegará a Occidente el año que viene. La nueva obra de Sega es un juego protagonizado por un abogado involucrado en un asesinato que decide investigar terribles crímenes en las calles de Tokio para averiguar la verdad y completar su venganza. Promete ser un juego lleno de acción y con aspecto cinematográfico.

Otro de los juegos nuevos anunciado en la conferencia de Sony fue un nuevo Samurai Showdown (serie conocida en Japón como Samurai Spirits). Hace más de una década que no se había visto un juego nuevo en las serie y ahora SNK ha presentado Samurai Spirits mostrando su jugabilidad de lucha de espadas. Tiene previsto el lanzamiento en 2019, aunque aún no se sabe en qué plataformas.

Abrió la conferencia un vídeo con la jugabilidad de Project Awakening, un juego de Cygames del que se había visto muy poco y que parece ser una aventura de rol de ambientación medieval En el vídeo mostrado se ve a un caballero siguiendo un rastro hasta enfrentarse a una bestia con una especie de lagarto gigantesco, en un combate que recuerda a Monster Hunter. Momentos después, el mismo caballero se encuentra con lo que parecen ser unas figuras humanoides gigantescas.

Otro anuncio, en este caso de Square Enix, ha sido el de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition y de Kingdom Hearts VR Experience, una edición para realidad virtual del juego ambientado en diversos universos Disney. La editora ha mostrado también nuevas imágenes de Kingdom Hearts III en las que se puede ver a Big Hero 6, que se incorpora así al largo plantel de personajes del siguiente juego de la serie.

Del que no se han visto nuevas imágenes ha sido de Death Stranding, de Kojima Productions, aunque sí un pequeño teaser del tráiler que se vio en el E3.

Los zombis han estado presentes en un pequeño video de Resident Evil 2 Remake y un nuevo tráiler de Days Gone, así como imágenes de Call of Duty Black Ops IIII y Red Dead Redemption y un nuevo tráiler de Sekiro: Shadows Die Twice, el juego de From Software ambientado en Japón del que se han visto algunas de las habilidades que tendrá el personaje y más detalles del combate, con una combinación bastante fluida de movimiento y espectaculares luchas en las que las espadas sueltan chispas al entrechocar.

También ha habido tiempo en la hora que ha durado la conferencia para mostrar juegos como Gungrave G.O.R.E., Ace Combat 7 Skies Unknown, y otros de realidad virtual como el plataformas Astro Bot Rescue Mission, Deráciné (el juego de From Software en el que el jugador es un espíritu invocado por una estudiante sale en Japón el 9 de noviembre) y Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash!, un loco juego de baile que tiene llegada confirmada a Europa .