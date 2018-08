Sekiro: Shadows Die Twice, lo nuevo de From Software, recibe fecha de lanzamiento Sekiro: Shadows Die Twice / From Software El brazo mecánico del protagonista sirve para establecer la estrategia que acabe con el enemigo SARA BORONDO Martes, 21 agosto 2018, 13:30

Activision ha anunciado que Sekiro: Shadows Die Twice el nuevo juego de From Software que está dirigido por Hidetaka Miyazaki, igual que las obras anteriores el estudio como Dark Souls o Bloodborne, saldrá a la venta el 22 de marzo del año que viene en PC, PS4 y Xbox One. La seña de identidad de From Software son unos combates complicados en el que hay que averiguar la mejor táctica para acabar con los enemigos, sabiendo cuándo hay que atacar y cuándo defenderse o esquivar.

Se trata de un juego de acción y aventuras en tercera persona con elementos RPG en el que el protagonista, Shinobi «lobo de un solo brazo», posee un brazo mecánico que se reconstruye para desbloquear nuevas acciones y ataques que permiten al jugador ampliar su estrategia para vencer a los enemigos. Ambientado en un Japón feudal pero con toques de ciencia ficción al incluir criaturas míticas.

En la feria Gamescom que se está celebrando estos días en Colonia (Alemania) los asistentes podrán probar por primera vez el combate principal, que consiste en el choque de aceros, con la espada que utiliza el protagonista como elemento básico para los ataques regulares y derribar las defensas enemigas. Las extensiones para el brazo mecánico de Shinobi sirven para encontrar la debilidad del enemigo y como herramientas, lo que da una dimensión extra a la exploración en el juego. Otra de las características que From Software ha revelado ya es la resurrección, que permite a los jugadores resucitar en el acto, lo que les da la oportunidad para una retirada táctica o para engañar a un enemigo e ir contra la ofensiva.

Activision ha desvelado también la edición coleccionista del juego, que incluirá el juego completo, una estatua de 17 cm. de Shinobi, una caja metálica, un libro de arte, un mapa, la banda sonora digital y réplicas de las monedas del juego.