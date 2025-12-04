Los alumnos del instituto Fray Juan de Zumárraga que participan en STARTInnova presentan sus ideas a la alcaldesa de Durango Este año el centro compite con cuatro propuestas en el concurso de ideas empresariales de EL CORREO

Varios de los alumnos que este año representan al centro junto a Mireia Ekoroiribe.

I. Bernal Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:11 Comenta Compartir

Tras su visita al colegio San José Maristak, esta semana la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, ha acudido a escuchar las propuestas con que también compite en STARTInnova en el instituto Fray Juan de Zumárraga. En este caso, el alumnado de la asignatura optativa Fundamentos de administración y gestión de segundo de Bachillerato tutelado por Itziar Basterretxea participa con cuatro ideas de negocio.

STARTInnova Impulsa EL CORREO.

Patrocinan BBVA, Ayuntamiento de Bilbao y Departamento Educación del Gobierno vasco.

Entidades mentoras Leroy Merlin, Loizaga, Sidenor, Usoa, Lurpelan, Bridgestone, Fundación Alfonso Líbano Firestone, Puerto de Bilbao, Red Eléctrica, Coimax, Grupo MSV, Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento de Barakaldo, Ayuntamiento de Durango, Ayuntamiento de Sestao, Ayuntamiento de Balmaseda, Ayuntamiento de Erandio y Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Colaboradores El Corte Inglés, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea y Centro de Innovación para la Formación Profesional en Euskadi, Tknika.

Ariane, Ainhize, Irati, Paule e Iraia plantean la fabricación de espejos inteligentes que nos den recomendaciones estéticas para saber qué cosméticos son los adecuados para nuestra piel o qué prendas nos favorecen más. «Utilizaríamos la Inteligencia Artificial para adecuar cada sugerencia al estilo y gustos de cada usuaria», explicaron. Además, como fuente de ingresos extra introducirían la posibilidad de las marcas se publiciten en la versión gratuita de la 'app'.

Por su parte, Markel, Haizea, Jone, Haizea y Maider quieren crear una consultoría dedicada a la nutrición que, entre otras actividades, impartiría cursos para informar a la población sobre la importancia de alimentarse bien. Su público principal serían los niños y adolescentes, pero la alcaldesa les sugirió que también podrían establecer colaboraciones con mercados locales o cadenas de distribución alimentaria para que su propuesta tenga mayor alcance.

Sus compañeros June, Unax, Malen, Irati y Julene, en cambio, tienen una idea bastante ambiciosa; fabricar biocombustible a partir de habas. Aún no tienen muy claros algunos «detalles», pero sí tienen claro que la suya sería una alternativa «válida para cualquier vehículo».

Finalmente, Aiala, Lucía, Olatz, Olatz y Maialen en vez de una empresa quieren estudiar la posibilidad de crear una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de animales abandonados. La alcaldesa les recordó que cada ayuntamiento es responsable de la recogida y el alojamiento de animales abandonados en su municipio, por lo que el consistorio podría ser un primer cliente.

Temas

STARTinnova