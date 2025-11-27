Los alumnos del colegio San José Maristak que participan en STARTInnova presentan sus ideas de negocio a la alcaldesa de Durango El centro participa este año con seis ideas que van desde la ropa que genera calor a partir de nuestro movimiento a cucharas comestibles con las que sustituir los cubiertos de plástico

La decimotercera edición del concurso de ideas empresariales STARTInnova prosigue con los encuentros entre estudiantes y los mentores que les ayudan a incorporar a sus proyectos nuevos puntos de vista. Esta vez, ha tocado el turno al alumnado del colegio San José Maristak, que han recibido la visita de la alcaldesa de la localidad Mireia Elkoroiribe. «El Ayuntamiento está encantado de participar porque a veces surgen proyectos que también ayudan a crear munucipio», ha señalado al oír las propuestas de los alumnos tutelados por Oihana Goikoetxea.

Los primeros en realizar su exposición fueron Nasma, Alison, Alexis y Janire, que preparan el plan de viabilidad de una hipotética empresa fabricante ropa pensada para el más crudo invierno porque sería capaz de transformar en calor la energía de nuestro propio movimiento. En cambio, sus compañeras Paula, Ane, Enara se han ido a lo más tórrido del verano para plantear la fabricación y venta de sombrillas dotadas con tecnología que las permita variar su inclinación según pasen las horas para garantizar la mayor protección en todo momento. Piensan que los jóvenes no llevan sombrilla a la playa «porque es un rollo» y que esta innovación podría animarles a usarla.

Por su parte, Anne, Nahia, íñigo y Ada han pensado en las personas con problemas de intolerancias alimentarias y están planteándose cómo crear una empresa que elabore comida sin gluten a partir de productos locales, «Km0 Durango». Un poco por ahí también van Valerie, Raimer, Julene y Naroa, quienes han pensado en toda una innovación; una cuchara comestible. Estaría elaborada a partir de una galleta sin gluten y con ella quienes ahora usan cubiertos desechables de plástico podrían reducir sensiblemente la generación de residuos.

Finalmente, Eneko, Martin, Ekhiñe y Mateo, por su parte, quieren ayudar a las personas invidentes o con alguna discapacidad visual creando navegadores que, junto a la geolocalización, ofrezcan información oral sobre dónde se encuentran y cómo han de moverse. «Sería parecido a Google Maps, pero adaptado y muchísimo más detallado», han señalado.