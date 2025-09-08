Muere el geólogo italiano Riccardo Pozzobon «engullido» por un glaciar en Alaska El investigador, experto en túneles lunares y colaborador de la ESA, desapareció mientras recogía agua durante una expedición de 'National Geographic'

Ricardo Pozzobon, un geólogo italiano de 40 años, ha muerto durante una expedición en Alaska cuando intentaba llenar una cantimplora. El investigador desapareció tras caer en un canal de fusión del glaciar. Según ha informado el medio italiano 'Corriere del Veneto', los equipos de rescate han suspendido la búsqueda sin rescatar su cuerpo por el riesgo extremo que suponen las labores de rescate.

Pozzobon, que participaba en una expedición científica en el glaciar Mendenhall financiada por 'National Geographic', era investigador del Departamento de Geociencias de la Universidad de Padua y un colaborador habitual de la Agencia Espacial Europea (ESA). El geólogo tenía previsto volver a su casa el fin de semana siguiente de su fallecimiento.

El accidente tuvo lugar en lo alto del glaciar poco después de que su equipo y él llegaran en helicóptero. La última vez que su familia tuvo contacto con él fue la mañana del martes 2 de septiembre. Una llamada en la que explicó que todo estaba bien y que había varios turistas en la zona. Al parecer, pocas horas después de esta conversación, sufrió el accidente que lo llevó a desaparecer en un canal de agua de deshielo, donde fue «literalmente engullido», según ha explicado su compañero de expedición Francesco Sauro.

Su compañero y amigo, el profesor Matteo Massironi, ha recordado uno de los grandes logros de Pozzobon. «Riccardo había descubierto los llamados 'tubos de lava', túneles formados por flujos de lava que en la Luna alcanzan dimensiones significativas. Son lugares protegidos de la radiación y permiten estudiar el subsuelo lunar. Su trabajo fue clave para la ciencia planetaria», ha señalado. También desde la Universidad de Padua, la rectora Daniela Mapelli ha lamentado la muerte: «La muerte le sorprendió mientras trabajaba en una de sus pasiones. Nos deja un vacío inmenso y un ejemplo de entrega y vocación».

«En su mirada se veía esa curiosidad inagotable que mueve a todo verdadero investigador. Mi abrazo más sincero a su familia, amigos y colegas», expresaba la ministra de Universidad e Investigación italiana, Anna Maria Bernini, que ha querido dar el pésame a la familia. Pozzobon deja a su pareja y su hijo.