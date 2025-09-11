Hallan un cadáver dentro del Tesla del rapero D4vd

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, se ha convertido en el centro de una investigación policial tras encontrarse un cadáver en un vehículo Tesla ... registrado a su nombre. El coche fue remolcado desde Hollywood Hills por estar aparentemente abandonado y, días después, ya en un depósito de vehículos, los trabajadores alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente del maletero delantero. Dentro de una bolsa se hallaron restos humanos en avanzado estado de descomposición.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima ni la causa de la muerte, fuentes policiales han descrito que se trata de una mujer con cabello negro, un tatuaje en un dedo y de aproximadamente 1,55 metros de estatura. El vehículo no había sido reportado como robado y, hasta el momento, D4vd no ha sido detenido ni figura como sospechoso. Según su equipo, el artista está colaborando con la investigación.

Ampliar El Tesla fue descubierto en un depósito en Los Ángeles

D4vd, de 20 años, es uno de los artistas emergentes más seguidos de su generación, con más de 33 millones de oyentes mensuales en Spotify. Alcanzó la fama en 2022 con su tema 'Romantic Homicide', que se viralizó en TikTok y le abrió las puertas a firmar con los sellos Darkroom e Interscope. Su estilo introspectivo y melancólico lo ha convertido en una voz singular del R&B alternativo, con una base de fans muy activa en redes.

A pesar del suceso, el cantante ha seguido adelante con su gira internacional, que actualmente recorre Estados Unidos y tiene previsto llegar a Europa en octubre. En sus últimos conciertos, no ha hecho ninguna alusión al caso. Algunas marcas con las que colaboraba, como Crocs y Hollister, han retirado su imagen de campañas publicitarias hasta que se aclaren los hechos.

Romantic Homicide

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, miles de usuarios en TikTok y otras plataformas han vuelto a escuchar 'Romantic Homicide' con otros oídos. La canción, escrita mucho antes de este suceso, contiene frases como «En el fondo de mi mente, tú moriste» que, en el actual contexto, muchos han relacionado con el caso de forma especulativa. Algunos han publicado vídeos con fragmentos del tema y titulares de la noticia, insinuando conexiones que por ahora carecen de fundamento.

Otros fans, sin embargo, han salido en defensa del artista, recordando que las letras de D4vd siempre han explorado emociones extremas, rupturas dolorosas y metáforas oscuras, sin que eso implique una relación directa con su vida personal. Por ahora, el cantante no ha hecho comentarios públicos, y su silencio ha avivado aún más la conversación online.