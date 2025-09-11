El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El artista D4vd en sus redes sociales Instagram

Hallan un cadáver dentro del Tesla del rapero D4vd

El coche, incautado en Hollywood Hills, permanece bajo investigación. El artista asegura que colabora con las autoridades mientras continúa su gira internacional

Ekaitz Vargas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:24

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, se ha convertido en el centro de una investigación policial tras encontrarse un cadáver en un vehículo Tesla ... registrado a su nombre. El coche fue remolcado desde Hollywood Hills por estar aparentemente abandonado y, días después, ya en un depósito de vehículos, los trabajadores alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente del maletero delantero. Dentro de una bolsa se hallaron restos humanos en avanzado estado de descomposición.

