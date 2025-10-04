El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Importantes retenciones en La Avanzada, dirección Getxo, por un accidente múltiple que deja un herido
Momento en el que el quad pasa por encima de la vaquilla. Pacma

Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

PACMA exige una investigación y que se depuren responsabilidades por un hecho que también se había producido en 2018

El Correo

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:36

Comenta

El colectivo animalista PACMA ha presentado una denuncia por el atropello brutal de una vaquilla durante un encierro de la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid). Los hechos sucedieron el pasado viernes cuando un individuo arremetió con su quad contra el animal, que falleció en el acto. Las imágenes aportadas por los animalistas muestran cómo el hombre se dirige de frente hacia el astado, al que acaba pasándole por encima.

PACMA denuncia que un episodio similar ya sucedió en 2018 en este mismo municipio. exigen una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades por lo sucedido.

«Siete años después, el patrón se repite, demostrando que no se han tomado medidas para proteger a los animales«, señalan desde PACMA. La formación subraya que este nuevo atropello refleja »la falta de control, supervisión y seguridad« en los festejos taurinos por parte del Ayuntamiento de Bolaños de Campos, donde se pone en riesgo tanto a los animales como a los propios participantes y asistentes. «Es incomprensible que las administraciones sigan mirando hacia otro lado mientras se financian y permiten espectáculos donde los animales son tratados como muñecos y expuestos a un sufrimiento extremo», denuncian.

«El maltrato animal no puede seguir amparándose bajo la excusa de la tradición. Este nuevo atropello en Bolaños de Campos demuestra que los festejos taurinos son incompatibles con la evolución social», concluyen.

