Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron

Una «campaña de acoso que ha sobrepasado cualquier límite». Es lo que denuncia la alcaldesa de Rublacedo de Abajo, Paula Soria, tras ver como su ... marido, David Carrol, era agredido por dos personas en Alfoz de Burgos, otro pueblo de la comarca burgalesa de La Bureba donde se habían trasladado, más bien refugiado, tras abandonar la pedanía, situada a 15 kilómetros de Poza de la Sal, donde su mujer, que fue testigo de los hechos, es regidora. La representante del PSOE relaciona el ataque a su pareja con las protestas vecinales a su gestión que se vienen produciendo desde el pasado 28 de junio con el objetivo que presente su dimisión.

La paliza a Carrol se produjo el pasado sábado, a las 21.05 horas en Alfoz. «Un vecino de la localidad circulaba con su vehículo por la zona cuando comenzó a proferir insultos al denunciante al verle en las cercanías de la vivienda. Y posteriormente fue agredido», según se refleja en el atestado de la Guardia Civil redactado un día después de los hechos y recogido por el Diario de Burgos.

Los presuntos atacantes se refirieron a la víctima como «hijo de puta, maricón, cornudo en un tono agresivo y repetitivo», motivo por el cual «procedió a grabar la situación con su móvil». En ese momento, apareció en el lugar de los hechos un segundo coche «de color negro» con cuatro hombres. Tres de ellos se bajaron del vehículo y «golpearon varios puñetazos al denunciante». Además le arrebataron el teléfono, un iPhone SE valorado en 350 euros, y se lo rompieron.

Finalmente, el marido de la alcaldesa, que considera que sus agresores se trasladaron a Alfoz para buscarle, fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos por una «policontusión» producida por los «múltiples golpes en la cara y cuerpo», según el atestado. En una posterior revisión de su médico de cabecera, se determinó que tenía una «contractura de porción cervical en el trapecio derecho».

No dimitirá

Pese a la agresión de su marido, la alcaldesa se mantiene firme a la hora de no cesar en su cargo porque eso significaría que «ganarían ellos la batalla». «¿Qué les estaría enseñando a los vecinos», añade. Todo ello pese a ser víctima una «persecución y una campaña de vigilancia constante», tal y como ha denunciado al subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente la propia Soria, natural de Madrid que se trasladó a la pedanía burgalesa en 2019 junto con su marido para poner en marcha una casa rural tras residir 25 años en Londres.

Precisamente, su negocio, que también era su domicilio habitual, fue el lugar elegido para manifestarse por los vecinos críticos con su gestión al frente de la junta vecinal de Rublacedo de Abajo, labor que realiza desde las pasadas elecciones municipales hace ya dos años cuando se presentó por el PSOE. Todo iba bien hasta que a finales de marzo de este año un grupo de personas iniciaron una campaña de acoso por, según su versión, tratar de hacer las cosas bien en el pueblo.

Además, de los insultos y amenazas, la presión incluye notas escritas a bolígrafo, dejadas debajo de la puerta de su vivienda, en las que se exigía a la pareja que marcharan del pueblo. También hay que añadir pequeños destrozos en el exterior de su negocio y el hecho de que se les intente desprestigiar llamándoles extranjeros, tal y como contaba a El Diario de Burgos. Ante estos hechos, Soria y Carrol optaron por irse a la localidad vecina de Alfoz de Burgos donde se produjo la agresión.