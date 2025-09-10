El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los ciclistas de La Vuelta se plantan: pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves
Paula Soria, delante de la casa rural que regenta en Rublacedo de Abajo. Ricardo Ordóñez | Ical

Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron

Paula Soria y su pareja abandonaron la pedanía donde vivían ante la presión vecinal para que dimitiera de su cargo

I. Juez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:07

Una «campaña de acoso que ha sobrepasado cualquier límite». Es lo que denuncia la alcaldesa de Rublacedo de Abajo, Paula Soria, tras ver como su ... marido, David Carrol, era agredido por dos personas en Alfoz de Burgos, otro pueblo de la comarca burgalesa de La Bureba donde se habían trasladado, más bien refugiado, tras abandonar la pedanía, situada a 15 kilómetros de Poza de la Sal, donde su mujer, que fue testigo de los hechos, es regidora. La representante del PSOE relaciona el ataque a su pareja con las protestas vecinales a su gestión que se vienen produciendo desde el pasado 28 de junio con el objetivo que presente su dimisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  7. 7

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  8. 8

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  9. 9

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  10. 10 Iglesias matricula a sus tres hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron

Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron