Tim Spector, experto en salud intestinal: «Quienes beben café tienen un 15% menos de riesgo de sufrir problemas de corazón» El epidemiólogo británico asegura que esta bebida es, probablemente, «la más saludable que existe»

Marina León Domingo, 12 de octubre 2025, 12:03

Numerosos nutricionistas y expertos en salud han mencionado en diversas ocasiones los beneficios del café para la salud. En esta ocasión, ha sido el epidemiólogo británico Tim Spector el encargado de desmentir algunos mitos sobre esta bebida y de ensalzar sus propiedades. Según explica en una para The Telegraph, cuando estudiaba medicina decidió dejar de tomar café porque se creía que era muy peligroso, sobre todo para el corazón«, cuenta.

Más adelante descubrió que esos estudios se equivocaban. «Investigaciones posteriores han demostrado que el café es, de hecho, beneficioso para el corazón y la salud en general. Es un gran ejemplo de cómo la medicina a veces se equivoca», explica.

A medida que su investigación se centró en la salud intestinal, Spector descubrió que «el café es probablemente la bebida más saludable que existe», detalla. Las investigaciones demuestran que quienes beben café tienen un 15% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. «Antes existía el mito de que el café aumentaba la presión arterial, pero ahora sabemos que, en todo caso, la reduce».

El profesional explica que los niveles de polifenoles -un tipo de antioxidante presente en las plantas- son especialmente altos en el café. «Se cree que protegen contra la inflamación y el estrés oxidativo, factores que estresan el cuerpo», apunta. Spector destaca que una taza de café filtrado aporta 1,5 gramos de fibra soluble. «Lo que equivale a comer una mandarina», añade.

Además, afirma que «los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café». Entre los beneficios, Spector comenta que, a corto plazo, numerosos estudios demuestran que quienes beben café «tienen mayor capacidad de concentración, mejor estado de ánimo y más energía». A largo plazo, diversos estudios lo vinculan con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, así como con una reducción en la incidencia de cánceres de hígado y mama.