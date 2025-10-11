Ni cúrcuma ni jenjibre: este es el alimento más antiinflamatorio según un conocido nutricionista Miodrag Borges, conocido nutricionista y divulgador, desvela las propiedades de esta planta milenaria

Silvia Osorio Sábado, 11 de octubre 2025, 18:30 Comenta Compartir

La inflamación es una afección a la salud que en muchas personas es crónica. Una alimentación equilibrada puede resultar muy beneficiosa para este problema. Miodrag Borges, conocido nutricionista bajo el perfil de 'Microbiota desde cero' en Instagram, ha revelado cuál es la sustancia más antiinflamatoria que existe, incluso más que la curcumina, los frutos rojos o el jenjibre.

Se trata del aceite vegetal de comino negro, en latín Nigella sativa, una sustancia milenaria que se obtiene a través de semillas de comino negro. Durante miles de años, el comino negro se ha cultivado en la región de Asia Occidental (Turquía e Irak), donde es apreciado como especia y planta medicinal.

Este aceite vegetal es extraordinariamente rico en componentes, lo que lo convierte en un producto muy interesante y beneficioso para la salud. «Se le conoce como la «semilla bendita» porque mejora la salud digestiva y es muy bueno para la piel. Su principal compuesto activo es espectacular», señala el conocido especialista y divulgador con más de 300.000 seguidores en Instagram.

Se refiere Borges a la timoquinona, el compuesto químico que se encuentra en la citada planta Nigella sativa. Tiene efectos antioxidantes y se ha demostrado que protege contra daños del corazón, el hígado y renal en los estudios en animales así como con posibles efectos anticancerígenos.

Ampliar

Desde la antigüedad, el aceite de comino negro se ha empleado como un remedio natural contra numerosas dolencias y desde entonces se le conoce el como el «oro de los faraones». El aceite prensado en frío mejora la digestión, inhibe la inflamación y los microbios, y regula el sistema inmune. Externamente, este aceite se utiliza para el cuidado de la piel y el cabello, así como en determinados problemas, como la psoriasis o la neurodermatitis. Se puede encontrar a la venta en cápsulas o en aceite.

Temas

salud

Audiencias