Todo lo que hay saber del vacunódromo de la gripe en La Casilla: horarios, requisitos para inmunizarse... Osakidetza pretende así hacer frente a una epidemia que se ha adelantado este año en Bizkaia, como lo demuestra el repunte de casos de las últimas semanas

Iñaki Juez Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:28

Osakidetza convertirá La Casilla a partir de este viernes en un centro de vacunación contra la gripe. Es una decisión que recuerda, y mucho, al vacunódromo que el Servicio de Salud Vasco creó en este mismo pabellón durante la pandemia del covid donde se guardaron largas colas para inmunizarse del temido virus. En este caso, no existe un situación de alarma como la acontecida hace cinco años, tal y como recuerdan las autoridades sanitarias. Lo que se trata es de hacer frente a una epidemia que se ha adelantado este año en Bizkaia, como lo demuestra el repunte de casos de las últimas semanas, y que puede poner en peligro a la población con menos defensas para afrontarla con seguridad. Dicho esto, ¿quién puede recibir una dosis?, ¿cuáles serán sus horarios de apertura y cierre?, ¿cuáles son los trámites para poder acceder al suero?

¿Cuáles son sus horarios?

El vacunódromo de La Casilla se abrirá este viernes, 24 de octubre hasta, al menos, los próximos 15 días. Su horario será 8.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo. Un equipo compuesto por 27 profesionales de Osakidetza (15 enfermeras, 3 TCAE, 3 celadores/as y 6 auxiliares administrativos) trabajarán a dos turnos para responder a toda la demanda.

¿Quiénes pueden recibirla?

Todas las personas que lo deseen, mayores de 14 años. El llamamiento a la vacunación está abierto ya a toda la población y no solamente a los grupos de riesgo.

¿Hay que pedir cita?

No, sólo es necesario acercarse a La Casilla para recibir una dosis que se suministrará en los cinco puntos de inoculación.

¿Habrá vacunas contra el covid?

Sí, pero sólo para las personas mayores de 75 años que así lo deseen.

¿Por qué se ha decidido activar esta vacunódromo?

El objetivo del Departamento de Salud y Osakidetza con este centro es acelerar la inmunización de las personas ante la previsión de que la incidencia de esta enfermedad respiratoria se adelante respecto a campañas anteriores. En la última semana, los contagios se han multiplicado en Bizkaia en comparación con el mismo periodo de 2024.

En concreto, si tenemos en cuenta el número acumulado de casos desde el 6 de octubre, 1.120, es significativamente mayor que los 410 de 2024 y 331 de 2023. También ha habido 131 ingresos en hospitales como consecuencia de la gripe, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta mediados de noviembre. Bizkaia presenta ahora la mayor incidencia con 74,35 casos por 100.000 habitantes, seguido por Gipuzkoa con 32,10 y Araba con 9,85.

¿Podemos vacunarnos en otros lugares?

Sí, también es posible hacerlo en los centros de salud de Atención Primaria. Para coger cita, de manera habitual, se puede seguir llamando al centro de salud de referencia o hacerlo a través de la página web de Osakidetza. Asimismo, no se descarta que abran más vacunódromos en otros puntos de Bizkaia y de Euskadi.

Según recuerda el servicio vasco de Sanidad, la vacuna es la mejor herramienta para prevenir esta enfermedad o, al menos, evitar complicaciones en la salud en caso de contagiarse. Hasta el momento, Osakidetza ha inmunizado a un total de 202.000 personas frente a la gripe, y hay citadas 80.000 más para recibir el suero en los próximos días.