El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El pabellón de La Casilla se habilitará para la vacunación de la gripe como en la época del covid. Jordi Alemany

Osakidetza habilitará un 'vacunódromo' en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe

Prevé inmunizar de forma ágil al mayor porcentaje de población posible antes de la llegada del pico de contagios, que este año se prevé que se adelante

Terry Basterra y Ania Ibáñez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:20

Comenta

Osakidetza ha decidido replicar en esta epidemia de la gripe el modelo de vacunación empleado durante la pandemia del coronavirus. Para ello va a habilitar ... un 'vacunódromo' con 5 puntos de inoculación en el pabellón de La Casilla en Bilbao, tanto en horario de mañana como de tarde. Osakidetza quiere así inmunizar frente a este virus de forma ágil al mayor porcentaje de población posible antes de la llegada del pico de contagios de la gripe, que este año se prevé que se adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  3. 3

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  4. 4 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  5. 5 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  6. 6 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  7. 7

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  8. 8 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  9. 9 Las ocho mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Osakidetza habilitará un 'vacunódromo' en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe

Osakidetza habilitará un &#039;vacunódromo&#039; en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe