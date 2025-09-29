El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Osakidetza reducirá su número de directivos

El Servicio de Salud cuenta en la actualidad con 94 puestos de altos cargos

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:17

Osakidetza cuenta en la actualidad con 94 puestos directivos repartidos entre su dirección general y las diferentes organizaciones sanitarias. Unos cargos a los que se ... suman las otras siete direcciones que figuran en la consejería de Salud. La intención de Gobierno vasco es reducir este volumen de directivos que están repartidos por los hospitales vascos para favorecer así una gestión «más horizontal». Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Salud, Alberto Martínez, aunque no ha avanzado más datos sobre en qué va a consistir esta reducción de cargos directivos y a cuántos puestos va a afectar.

