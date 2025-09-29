Osakidetza reducirá su número de directivos

Osakidetza cuenta en la actualidad con 94 puestos directivos repartidos entre su dirección general y las diferentes organizaciones sanitarias. Unos cargos a los que se ... suman las otras siete direcciones que figuran en la consejería de Salud. La intención de Gobierno vasco es reducir este volumen de directivos que están repartidos por los hospitales vascos para favorecer así una gestión «más horizontal». Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Salud, Alberto Martínez, aunque no ha avanzado más datos sobre en qué va a consistir esta reducción de cargos directivos y a cuántos puestos va a afectar.

Martínez ha comparecido en la Comisión de Salud del Parlamento vasco, para explicar la reorganización a la que ha sometido al Departamento solo un año después del inicio de la legislatura. Aquella reestructuración ha supuesto el relevo de la que era la cúpula de Salud. El consejero cesó a quienes eran su viceconsejero, Enrique Peiró, y su directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, ambas personas con una dilatada y reconocida trayectoria en la sanidad pública vasca, para designar a otros profesionales con un perfil diferente para esos puestos. Sin embargo el consejero ha tenido una intervención que se ha asemejado más a las habituales del inicio de legislatura.

Durante una comparecencia que se ha alargado casi tres horas el consejero ha repasado la situación sanitaria de la población vasca, cada vez más envejecida y con patologías crónicas, y cómo eso sobrecarga a Osakidetza, que ha duplicado su actividad en los últimos 20 años. Martínez ha explicado que ese cambio de la sociedad obliga a «transformar» el Servicio Vasco de Salud.

Unos cambios que tienen entre sus líneas estratégicas impulsar la innovación tecnológica y la digitalización en base la dato sanitario, potenciar la humanización de la atención o la modernización de las estructuras organizativas. Es en este último punto en el que se encuadra la reducción de los puestos directivos.