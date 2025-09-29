Euskadi rompe con el Ministerio de Sanidad y no irá más al Consejo Interterritorial de Salud

Euskadi no va a asistir más al Consejo Interterritorial de Salud. La decisión la ha tomado el Departamento de Salud después de que el Ministerio ... de Sanidad no atendiese ninguna de las propuestas que le ha trasladado en el último año el consejero Alberto Martínez a la ministra Mónica García. Mientras Madrid no atienda ninguna de las peticiones que se le trasaladan desde Vitoria Euskadi seguirá sin participar en ese foro de gestión sanitaria al que asisten todas las comunidades.

La negativa del Gobierno central a revisar el fondo de compensación entre comunidades por la atención de sus ciudadanos en otros territorios es uno de los motivos que ha llevado a Euskadi a tomar esta decisión. Hablamos de lo que paga cada autonomía por la prestación sanitaria en hospitales, ambulatorios o farmacias que precisan sus residentes cuando se encuentran desplazados a otras regiones, ya sea por turismo, vacaciones o motivos laborales. Pues bien, Euskadi ha tenido que aportar 169 de los 312 millones que conforman este fondo, conocido técnicamente como Sistema de Información de Financiación de la Cohesión (SIFCO). Dicho de otro modo, una comunidad con el 5% de la población española asume el 54% de esta factura nacional.

Para el Gobierno vasco «este cálculo es considerado claramente confiscatorio». Así se lo ha trasladado el Departamento de Salud al Ministerio. Sin embargo en Madrid se han encontrado con la «nula voluntad de reconducir una situación que le corresponde directamente» al área encabezada por García.

A esto se suma el déficit de médicos, que también es competencia del Ministerio de Sanidad. Euskadi ha planteado varias propuestas en este sentido para poder contar con más facultativos -más plazas MIR, ampliación de unidades docentes, homologación de títulos a extranjeros, reducción en un año de la especialidad de Familia, retraso voluntario de la edad de jubilación de los facultativos de Atención Primaria...- «sin que ninguna de ellas haya sido tenida en cuenta».

El euskera no será un mérito en el MIR

La gota que ha colmado el vaso es que Sanidad tampoco ha tenido en cuenta que el euskera sea tenido en cuenta como mérito en la evaluación de las habilidades comunicativas en las pruebas selectivas del MIR, como le pedía Euskadi, al entender el Ministerio que esto supondría una «ventaja» para las personas que hablan esta lengua frente al resto de aspirantes.

Por todo ello, Euskadi ha decidido romper el Ministerio y no asistir a más reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, mientras «no se restablezca una comunicación constructiva y se atiendan nuestras preocupaciones». Martínez sostiene que ha perdido la confianza en Mónica García al no ofrecer Sanidad «respuestas concretas que permitan avanzar en un marco de cooperación real» entre ambas administraciones para dar solución a los problemas de la sanidad pública. El esencial es la falta de médicos.