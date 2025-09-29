El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero Martínez ha anunciado esta decisión este lunes en el Parlamento vasco. LEGEBILTZARRA

Euskadi rompe con el Ministerio de Sanidad y no irá más al Consejo Interterritorial de Salud

Rechaza que el País Vasco tenga que asumir el 60% del fondo de compensación entre comunidades por la asistencia sanitaria a personas que se encuentran fuera de su región de residencia

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:27

Euskadi no va a asistir más al Consejo Interterritorial de Salud. La decisión la ha tomado el Departamento de Salud después de que el Ministerio ... de Sanidad no atendiese ninguna de las propuestas que le ha trasladado en el último año el consejero Alberto Martínez a la ministra Mónica García. Mientras Madrid no atienda ninguna de las peticiones que se le trasaladan desde Vitoria Euskadi seguirá sin participar en ese foro de gestión sanitaria al que asisten todas las comunidades.

