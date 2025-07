Osakidetza plantea que los pediatras tengan que informar sobre enfermedades sexuales

Alin Blanco Jueves, 3 de julio 2025, 00:55 Comenta Compartir

La mayor parte de los nuevos infectados por enfermedades de transmisión sexual en Euskadi son personas de entre 20 y 34 años. Lo que no ... significa que no haya casos en personas más jóvenes. De hecho, los hay, y en edades muy preocupantes. El responsable del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, Oskar Ayerdi, aprovechó ayer la presentación de la Memoria 2024 relativa a la evolución de estas infecciones para destacar que «cada vez se están viendo más casos en menores de edad. Por eso es necesario trabajar de forma transversal con otras especialidades como, por ejemplo, pediatría», un servicio que atiende a los niños y niñas hasta que cumplen 15 años. «Este servicio no tenía esta casuística antes, pero ahora hay que ser conscientes de esas realidades, porque las infecciones afectan en edades cada vez más tempranas», explicó.

Noticia relacionada Las infecciones por transmisión sexual entre los jóvenes se duplican en Euskadi Aunque es una idea que se plantean «a futuro», el panorama dibujado por Ayerdi invita a la inquietud. El responsable aseguró que «ya se está poniendo en práctica en otros lugares», a pesar de que se trata siempre de casos puntuales. «Es difícil encontrar infecciones a los 14 años. No es que no sucedan, pero es incomparable a los que nos encontramos ya después de la adolescencia, en torno a los 20 años. Aún así, es algo que no debemos descartar si queremos dar una atención integral». Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo un problema de salud pública. Así lo declaró también el consejero de Salud, Alberto Martínez. A pesar del aumento de las campañas de sensibilización y las acciones en materia de prevención, las ITS no disminuyen, sino que se duplican, a excepción del VIH. En Euskadi, el año pasado se detectaron 125 nuevos casos de este virus, una cifra que se mantiene estable desde la pandemia. Según los datos de la Memoria 2024, estos diagnósticos se producen principalmente en jóvenes de entre 20 y 34 años, mayormente hombres (un 82,5%) y, «muchos de ellos, en hombres que tienen sexo con hombres». Diagnósticos tardíos En cuanto a las ITS, las que más han aumentado son la clamidia, con 954 afectados, la gonorrea con 861 y la sífilis con 490. Aunque los casos suben prácticamente en todos los grupos, las tasas máximas se producen entre los 20 y los 34 años y, en el caso de la clamidia, en jóvenes de entre 20 y 24. Entre los factores, citaron la reducción en el uso del preservativo, contactos sexuales cada vez más precoces, la proliferación de 'apps' de citas y el uso de sustancias recreativas en el sexo. Ayerdi destacó que «la mitad de los diagnósticos de VIH se realizan tarde, cuando la enfermedad ya ha hecho mella en la salud del paciente». Por eso insistió en «la importancia de ofrecer alternativas diagnósticas más inmediatas y cercanas», para que se puedan realizar pruebas no solo en centros de atención primaria y hospitalaria, sino también fuera del sistema convencional, en las asociaciones y ONGs, así como en las farmacias, con mayor discreción y anonimato. Según el presidente Euskal Sida, Marco Imbert, «el estigma asociado al VIH sigue siendo la principal barrera de prevención porque hace que exista miedo a las pruebas y se impide un diagnóstico precoz». «Hay que reducir el estigma y construir confianza», señaló. El consejero añadió que «los objetivos del Gobierno vasco se encuentran alineados con la OMS, que ha marcado 2030 como el horizonte para eliminar el sida, las hepatitis y las ITS como problema de salud pública».

Temas

Sida

Osakidetza

Sexo