Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo

Osakidetza atenderá «a finales de mes» a otros cinco menores procedentes de Gaza

El consejero Martínez confirma otro dispositivo de evacuación de niños con necesidades sanitarias. Hasta el momento, Euskadi ha recibido 21

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 14 de octubre 2025, 15:09

Comenta

El Servicio Vasco de Salud se prepara para atender a otros cinco menores procedentes de Gaza. Llegarán a finales de mes, según ha avanzado el ... titular de Salud, Alberto Martínez, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes. En su comparecencia, ha avanzado que dos de los niños serán tratados de sus patologías en el hospital de Cruces, dos en el de Donostia y uno en Basurto.

