Osakidetza atenderá «a finales de mes» a otros cinco menores procedentes de Gaza

El Servicio Vasco de Salud se prepara para atender a otros cinco menores procedentes de Gaza. Llegarán a finales de mes, según ha avanzado el ... titular de Salud, Alberto Martínez, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes. En su comparecencia, ha avanzado que dos de los niños serán tratados de sus patologías en el hospital de Cruces, dos en el de Donostia y uno en Basurto.

Martínez, que ha señalado que «la evacuación podría ser inminente», ha repasado la colaboración de Euskadi en este ámbito desde que comenzaron los traslados por razones médicas hace más de un año. «La evacuación de menores» procedentes de la Franja «para ser asistidos no es una tarea sencilla», y se enmarca en «un procedimiento» auspiciado por la Organización Mundial de la Salud en el que están inmersos los ministerios de Sanidad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Exteriores…

El primer dispositivo de acogida se activó en julio de 2024, al que siguieron un segundo en abril de este año y un tercero el pasado julio. Los menores atendidos hasta el momento, de entre seis meses y 13 años, presentaban diferentes patologías, como «lesiones por traumatismos, quemaduras, problemas oftalmológicos, cardíacos, oncológicos en estado avanzado…».

El consejero ha querido destacar además que, de forma paralela a esa «atención sanitaria directa», se ha prestado asistencia a «más de cuarenta» personas que acompañaban a estos niños, en la mayoría de los casos «de forma ambulatoria».

También ha detallado que los niños han requerido desde «asistencia quirúrgica, pasando por consultas y seguimiento de especialistas, pruebas de laboratorio…» y que, entre otros, han tratado «un tumor germinal que ha precisado cirugía» y tratamiento «oncológico», otros dos casos oncológicos «agresivos», sendas «cardiopatías», un caso de «salud mental»...

En la misma comparecencia, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha hecho un llamamiento para que se ponga en marcha «una regulación administrativa» de residencia temporal «como la que se hizo con Ucrania» para que estas personas, que entran como solicitantes de asilo -el tutelaje va cambiando a lo largo de los meses-, puedan estar «más preocupadas por sanarse que por los papeles».