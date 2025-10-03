Los médicos vascos se manifiestan para exigir mejoras y la eliminación de las guardias obligatorias

Más de dos centenares de médicos y facultativos se han concentrado este viernes frente al Hospital de Cruces y ante el ambulatorio de Dorctor Areilza ... en apoyo a la huelga sanitaria que se celebra en toda España por la negociación del nuevo estatuto marco. Los profesionales vascos, que han convocado paros en decenas de centros sanitarios, reclaman una norma propia que regule las condiciones de los sanitarios de Euskadi. Una jornada laboral que no exceda las 35 horas semanales y guardias que no superen las 17 horas initerrumpidas y coticen son algunas de sus exigencias.

Ana Santorcuato, médica de urgencias del hospital de Cruces y delegada del sindicato médico de Euskadi, ha señalado que «somos un colectivo que estamos muy sesgados por nuestra dedicación clínica, damos mucho tiempo a nuestra formación y lo que más nos importa es la atención a pacientes, por eso nunca nos habíais visto en la calle». «Ahora nos estamos dando cuenta de que nuestras condiciones las van a negociar colectivos ajenos a nuestra profesión», ha añadido.

En el comunicado leído en Cruces, los facultativos piden que todo tiempo trabajado más allá de la jornada ordinaria (35 horas) sea «voluntario e incentivado con una retribución adecuada y descansos compensatorios justos». Proponen su eliminación progresiva en los próximos tres años. También que las guardias no excedan las 17 horas ininterrumpidas.