Concentración del personal médicos este viernes frente al Hospital de Cruces. Jordi Alemany

Los médicos vascos se manifiestan para exigir mejoras y la eliminación de las guardias obligatorias

Piden un estatuto propio que, entre otras medidas, contemple que las horas que excedan la jornada semanal de 35 horas sean «voluntarias e incentivadas»

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Más de dos centenares de médicos y facultativos se han concentrado este viernes frente al Hospital de Cruces y ante el ambulatorio de Dorctor Areilza ... en apoyo a la huelga sanitaria que se celebra en toda España por la negociación del nuevo estatuto marco. Los profesionales vascos, que han convocado paros en decenas de centros sanitarios, reclaman una norma propia que regule las condiciones de los sanitarios de Euskadi. Una jornada laboral que no exceda las 35 horas semanales y guardias que no superen las 17 horas initerrumpidas y coticen son algunas de sus exigencias.

