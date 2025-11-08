El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer recibe la vacuna de la gripe. JESÚS ANDRADE

Los ingresos por gripe bajan con 62 hospitalizados en la última semana

Osakidetza ha administrado hasta la fecha 460.264 vacunas y hace un nuevo llamamiento para inmunizar a los niños

Terry Basterra

Terry Basterra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:21

Comenta

El Departamento de Salud informa que en la última semana 62 personas han sido hospitalizadas a causa de la gripe en Euskadi. Son 24 menos ... que la semana previa. Desde el inicio de la campaña se han registrado 359 ingresos por gripe. Osakidetza añade que la tasa de pacientes afectados por el virus de la gripe que han acudido a Urgencias y han acabado internados ha pasado del 10% al 6,9% en la última semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  5. 5 Trapagaran y Muskiz recuperan el agua potable pero recomiendan no beber si está turbia
  6. 6

    El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado
  7. 7

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  8. 8

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  9. 9 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
  10. 10

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los ingresos por gripe bajan con 62 hospitalizados en la última semana

Los ingresos por gripe bajan con 62 hospitalizados en la última semana