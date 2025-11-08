Los ingresos por gripe bajan con 62 hospitalizados en la última semana

El Departamento de Salud informa que en la última semana 62 personas han sido hospitalizadas a causa de la gripe en Euskadi. Son 24 menos ... que la semana previa. Desde el inicio de la campaña se han registrado 359 ingresos por gripe. Osakidetza añade que la tasa de pacientes afectados por el virus de la gripe que han acudido a Urgencias y han acabado internados ha pasado del 10% al 6,9% en la última semana.

Estos datos muestran que aunque la circulación del virus mantiene una tendencia ascendente, su incidencia sobre el sistema sanitario, en lo que a cuadros agudos se refiere, va a menos. Por el momento el impacto de la epidemia «no tiene un impacto significativo» en el global de las infecciones respiratorias, según detalla el último informe del servicio de Vigilancia Epidemiológica. Un dato llamativo es que la expansión del virus no está siendo la misma en los tres territorios. Mientras en Bizkaia la incidencia de la gripe es de 237 casos por cada 100.000 habitantes, en Gipuzkoa se sitúa en 78 por lo 54 puntos de Álava.

En cuanto a la campaña de vacunación, hasta este 8 de noviembre Osakidetza había administrado 460.264 sueros antigripales. La cobertura en la población mayor de 60 años llega al 50%, mientras que en la de menos edad se queda en el 6%. Salud hace un llamamiento a las familias con niños pequeños de entre 6 meses y 5 años para que les inmunicen.

Por su parte el vacunódromo de La Casilla cerró sus puertas el viernes tras dos semanas abierto. Por allí han pasado 14.512 personas, de las que el 32% se vacunaba por primera vez contra la gripe.