E. C.

El Hospital de Basurto recibe el premio a la mejor Unidad de Esquizofrenia de España

En los premios a la excelencia sanitaria, Osakidetza también ha sido reconocida la Mejor Gestión Hospitalaria de todo el Estado

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:33

Osakidetza ha recibido dos premios a la excelencia sanitaria en los prestigiosos premios Best In Class (BIC) 2025. El Servicio de Psiquiatría de la OSI ... Bilbao-Basurto ha sido elegido como la Mejor Unidad de Esquizofrenia de toda España. Asimismo, el Servicio Vasco de Salud sido reconocido con el galardón a la Mejor Gestión Hospitalaria de todo el Estado. Ambos premios situan a Osakidetza como referente sanitario y reconoce el trabajo desarrollado desde el ámbito público de Euskadi, dando valor a servicios y unidades punteros entre los diversos sistemas de salud del Estado.

