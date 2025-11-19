El Hospital de Basurto recibe el premio a la mejor Unidad de Esquizofrenia de España

Osakidetza ha recibido dos premios a la excelencia sanitaria en los prestigiosos premios Best In Class (BIC) 2025. El Servicio de Psiquiatría de la OSI ... Bilbao-Basurto ha sido elegido como la Mejor Unidad de Esquizofrenia de toda España. Asimismo, el Servicio Vasco de Salud sido reconocido con el galardón a la Mejor Gestión Hospitalaria de todo el Estado. Ambos premios situan a Osakidetza como referente sanitario y reconoce el trabajo desarrollado desde el ámbito público de Euskadi, dando valor a servicios y unidades punteros entre los diversos sistemas de salud del Estado.

El premio que distingue a la Unidad de Esquizofrenia de Basurto como la mejor de todo el país la sitúa como un ejemplo a nivel estatal dentro de su especialidad. Miguel Ángel González jefe de Servicio de Psiquiatria de la OSI y Larraitz Zubieta, supervisora de hospitalización, recogieron el premio junto al director gerente Jesús Larrañaga.

Ubicada en el Servicio de Psquiatría del Hospital de Basurto, anualmente ingresan en esta unidad alrededor de 300 pacientes. Destaca por su enfoque integral del tratamiento. Según han explicado fuentes del Departamento de Salud, tradicionalmente, la atención se centraba solo en los aspectos biológicos y farmacológicos. Sin embargo, en Basurto el servicio lleva años integrando también intervenciones psicosociales avanzadas para ofrecer una asistencia completa a los pacientes. A esto hay que sumarle el trabajo de un equipo multidisciplinar donde enfermería, psicología clínica y psiquiatría trabajan trabajan de manera coordinada en un modelo de atención global.

Cabe destacar que, en esta categoría de Mejor unidad Esquizofrenia, también quedó como finalista la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. Y a esta se han unido como finalistas en esta edición la OSI Barrualde-Galdakao en la categoría de Mejor Hospital de Alta Complejidad; los Centros de Salud de Arrrigorriaga y Etxebarri como Mejor Centro de Salud de Atención Primaria y la UAP Aiara de la OSI Barrualde-Galdakao como Mejor Unidad de Atención Primaria en Organización Integrada.

500 candidaturas

Por su parte, el premio a la Mejor gestión hospitalaria al Departamento de Salud del Gobierno Vasco-Osakidetza reconoce los mejores planes estratégicos desarrollados por sistemas de salud de las diferentes comunidades autónomas y visibiliza iniciativas que sirvan de inspiración al conjunto del sector. El director y la subdirectora de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo y Marga Logroño, acudieron a recibir en nombre del Departamento de Salud y Osakidetza el galardón.

En esta edición 2025 de los premios Best In Class, se han presentado cerca de 500 candidaturas, procedentes de 80 centros hospitalarios y múltiples Servicios y Unidades Clínicas de Organizaciones Sanitarias de todo el Estado. Son convocados anualmente por la publicación Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y sirven de referencia a profesionales y organizaciones innovadoras de la sanidad en torno a la búsqueda de la excelencia en calidad asistencial.