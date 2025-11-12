El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los dos principales sindicatos de Osakidetza piden mejoras salariales

SATSE se suma a ELA y exige a Salud la revisión del acuerdo regulador, para, además de subidas de sueldo, corregir fallos en la contratación

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

La semana pasada fue ELA y ayer se sumo SATSE. Los dos sindicatos con mayor representación en Osakidetza reclaman al Gobierno vasco mejoras salariales para la plantilla. Es una de las demandas que ligan a la negociación para renovar el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los profesionales de Salud, pero no la única. También plantean otra serie de reivindicaciones que «preocupan» a los sanitarios, como la mejora de los mecanismos de contratación que emplea el Servicio Vasco de Salud, tal y como destacó ayer el sindicato de enfermería.

SATSE pide a Osakidetza que priorice en el diálogo «aquellos asuntos que inciden de forma más directa en las condiciones laborales, la motivación y la satisfacción del personal». Las mejoras salariales y en contratación son dos de ellos, subraya la central, que, al igual que ELA, también sostiene que el ritmo actual de negociación de Osakidetza es «más lento de lo deseable». A esto se suma que «cuestiones fundamentales para el personal, como las retribuciones, licencias y permisos, el acuerdo regulador o la carrera profesional continúan relegadas», en opinión del sindicato.

Un 20% de pérdida

SATSE no profundiza, por el momento, en cómo deben ser las mejoras salariales que solicita a Osakidetza. ELA sí lo hizo la pasada semana, cuando puso encima de la mesa la necesidad de convocar huelgas para lograr estos objetivos. La central nacionalista cifra en un 20% la pérdida del poder adquisitivo por los profesionales desde la última revisión del acuerdo regulador hace 15 años. A esa cantidad a recuperar habría que sumar subidas salariales anuales superiores al IPC, según las principales peticiones recogidas un sondeo elaborado por la central a 1.500 sanitarios.

El sindicato de enfermería insiste en que la negociación se debe traducir en mejoras tangibles para la plantilla. «Solo así –afirma– se logrará reforzar la motivación, la estabilidad y la calidad asistencial».

