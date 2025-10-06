Adiós a la tensión alta: el truco más efectivo para bajarla La médica de urgencias e influencer de salud Amara Aladel aconseja evitar por completo los ultraprocesados

La hipertensión no tratada eleva el riesgo de ictus, infarto o enfermedad renal. Se trata de un problema de salud muy común que indica que la presión arterial es elevada, de forma que el corazón debe trabajar más para bombear sangre. ¿Cómo prevenirla?

La médica de urgencias e influencer de salud Amara Aladel -su cuenta en TikTok es @amaraaladel- ha compartido un vídeo en el que ofrece varias recomendaciones para evitar que la tensión se descontrole. Para ello, en «orden de importancia», afirma cuál es la mejor forma de mantenerla en niveles óptimos para la salud: eliminar los ultraprocesados de la dieta. «Es la medida estrella. Es lo que más impacto tiene y, en muchos casos, puede hacer que la tensión arterial se regule prácticamente sola», afirma la especialista.

Los ultraprocesados son productos industriales a base de sustancias derivadas o extraídas de alimentos, con una mezcla de aditivos, que dan color, sabor y textura para lograr un sabor similar al de los alimentos. A nivel nutricional son alimentos detestados por su alto contenido de azúcar, grasa total, grasas saturadas y sodio. El exceso de sal es, precisamente, otro factor de riesgo para padecer hipertensión arterial.

No obstante, la doctora Aladel señala que no se trata de eliminarla por completo y comer siempre sin sal, ya que eso también «puede generar consecuencias negativas. Lo adecuado es reducir su consumo e incluir sal de calidad y no la procedente de los ultraprocesados.

Alimentos con potasio

La especialista en Medicina Familiar y Comunitaria también revela que la ingesta de alimentos con potasio es muy benefecioso para la salud y, en concreto, para evitar que la tensión suba. Por ejemplo, plátano o aguacate. «El potasio protege de verdad tus arterias», apunta.

Otro de los puntos importantes dentro de este listado de consejos para mantener a raya la presión arterial es el ejercicio físico diario. Aconseja caminar al menos 30 minutos al día y también realizar ejercicios de fuerza. «El corazón es un músculo y hay que sudarlo», arguye. Asimismo, menciona el café. Muchos expertos recomiendan reducir su consumo pero según explica, «si no abusas, no es el problema».

¿A cuánto deben estar 'la alta' y la 'baja'?

«El corazón ejerce presión sobre las arterias para que estas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. Esta acción es lo que se conoce como presión arterial», explican en la Fundación Española del Corazón. Cuando esta es demasiado elevada, se considera hipertensión. Se mide con dos cifras: la tensión sistólica, que se obtiene en cada contracción del corazón, y la diastólica, que representa la presión ejercida sobre los vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. Es lo que llamamos, en el lenguaje de la calle, 'la alta' y 'la baja'. No hay una 'combinación' ideal, pero los expertos consideran que 110-70 mmHg (normalmente se le quita el cero final, es decir, 11/7) está bien para un adulto. Y fija un tope por arriba y por abajo: 140-90. Eso ya significa problemas.

